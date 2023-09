Ritorno in grande per i Blue: cosa hanno fatto in questi anni

Sono trascorsi anni di attesa per i fan italiani dei Blue, ma finalmente la notizia è giunta: il 14 aprile 2024, la band britannica farà il suo ritorno trionfale nel nostro paese con un unico, attesissimo concerto al Fabrique di Milano. Una notizia che ha fatto letteralmente impazzire i fan, tanto che nelle prime ore di vendita dei biglietti è stato un vero e proprio assalto virtuale, con ogni biglietto venduto in tempo record. Il Fabrique si è riempito in un battibaleno, e coloro che non sono riusciti a procurarsi un biglietto sono rimasti a bocca asciutta, poiché l’evento è ormai sold out.

Blue sold out in Italia: niente biglietti per il concerto a Milano

L’entusiasmo intorno a questo concerto è stato travolgente sin dal suo annuncio. I Blue, noti per i loro successi negli anni 2000, sono stati in pausa per un po’, ma sembra che il loro ritorno sia stato accolto con una passione enorme. Il Fabrique di Milano, con la sua capacità di accoglienza di migliaia di spettatori, è già sold out, invaso da fan provenienti da tutta Italia e persino da altre nazioni europee, per la data del 14 aprile 2024.

La biografia dei Blue fino al successo nelle classifiche mondiali

La band si formò nel lontano 2000, quando quattro giovani artisti britannici – Lee Ryan, Duncan James, Simon Webbe e Antony Costa – unirono le loro voci e il loro talento per creare una sinergia musicale unica. Il loro debutto avvenne con l’album “All Rise”, un lavoro che sarebbe diventato il trampolino di lancio per la loro carriera straordinaria. Il singolo omonimo “All Rise” si affermò rapidamente come un inno pop irresistibile, scalando le classifiche musicali e catturando l’attenzione del pubblico internazionale. Nonostante il loro stile musicale spaziasse dal pop all’R&B, la voce distintiva di Lee Ryan e l’armonia impeccabile tra i membri del gruppo divennero il marchio di fabbrica dei Blue.

L’ascesa della band continuò con successi come “If You Come Back” e “One Love”, che confermarono il loro status di superstar del pop. Ma fu con l’album “Guilty” che raggiunsero l’apice della loro carriera, con brani memorabili come “Sorry Seems to Be the Hardest Word”, una collaborazione con il leggendario Elton John. Questa canzone emozionante e commovente dimostrò la loro versatilità artistica e consolidò la loro reputazione come interpreti straordinari.

Ma uno dei momenti più significativi nella storia dei Blue è stato l’incontro con il cantautore italiano Tiziano Ferro.

Le canzoni più famose e “A chi mi dice” scritta da Tiziano Ferro

Tra i successi indimenticabili dei Blue, spiccano brani come “All Rise”, “If You Come Back”, e la romantica “Sorry Seems to Be the Hardest Word”, una collaborazione con Elton John. Ma forse uno dei momenti più alti della loro carriera è stato il singolo “A chi mi dice”, scritto per loro da uno dei più grandi cantautori italiani, Tiziano Ferro. Questa canzone ha colpito profondamente il pubblico italiano ed è rimasta nel cuore dei fan per tutti questi anni. Un po come successe a Toto Cutugno, che scrisse “L’italiano” per un altro famoso cantante.

Che fine hanno fatto i membri dei Blue durante gli anni di pausa

Durante il periodo di pausa dei Blue, i membri del gruppo hanno intrapreso diverse strade. Ecco un breve sguardo su cosa hanno fatto.

Lee Ryan: ha sperimentato una carriera da solista, pubblicando alcune canzoni di successo. È anche diventato un volto noto in televisione partecipando a programmi come “Strictly Come Dancing” e “Celebrity Big Brother”.

Duncan James: ha continuato la sua carriera musicale da solista e ha recitato in diverse produzioni teatrali, dimostrando la sua versatilità come artista.

Simon Webbe: ha anche intrapreso una carriera da solista di successo e ha partecipato a spettacoli televisivi, tra cui “I’m a Celebrity…Get Me Out of Here!”.

Antony Costa: ha seguito le orme dei suoi colleghi e ha fatto musica da solista. Ha anche partecipato a spettacoli teatrali, ottenendo recensioni positive per le sue performance.

