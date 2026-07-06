Bobby Solo ha annullato un concerto a causa di troppi moscerini acquatici che avrebbero reso impossibile un’esibizione serena. Gli organizzatori dell’evento però non ci stanno e annunciano di procedere per vie legali. L’artista si sarebbe dovuto esibire in Umbria al Festival dei Tramonti alla Rocca del Leone di Castiglione del Lago.

Bobby Solo e il problema dei moscerini

Il 4 luglio Bobby Solo era atteso alla quarta edizione del Festival dei Tramonti in programma a Castiglione del Lago, in Umbria. L’artista avrebbe dovuto chiudere la kermesse e il giorno dell’esibizione era già tutto pronto per accoglierlo.

All’ultimo momento, però, il cantante avrebbe deciso di rinunciare al concerto a causa della presenza di troppi chironomidi, moscerini acquatici.

I chironomidi sono insetti molto simili appunto ai moscerini e possono comparire in grandi quantità nelle zone lacustri o umide, soprattutto durante alcune fasi dell’anno. La loro presenza può risultare fastidiosa, ma nelle località vicino ai laghi non è un fenomeno raro.

“Erano le 17,30 e avevamo già montato tutto, ma quando siamo saliti sul palco per le ultime prove sono stato assalito da oltre 50 moscerini. Erano ovunque, mi davano fastidio continuamente. Cosa dovevo fare?”, avrebbe spiegato Bobby Solo, come fa sapere La Nazione.

L’artista si è anche offerto di “cantare gratis a settembre, per rimediare al forfait dato all’ultimo minuto sottolineando che “non è stata colpa mia, non sono fuggito. loro potevano avvertirmi del problema la sera prima e non l’hanno fatto. Era impossibile cantare in quelle condizioni”.

La rabbia degli organizzatori

La cancellazione del concerto il giorno stesso in cui si sarebbe dovuto tenere lo show, appuntamento attesissimo dato che era l’ultimo in conclusione del Festival dei Tramonti, non è stata gradita dagli organizzatori dell’evento che hanno fatto sapere di star valutando di procedere per vie legali.

Bobby Solo avrebbe già ricevuto il compenso stabilito per la serata e avrebbe scelto di annullarla a poche ore dall’inizio senza avvisare nessuno. Il problema ravvisato dal cantante, inoltre, secondo gli organizzatori sarebbe piuttosto strano dal momento che la sera prima, nella stessa location, si era svolto un gran galà con oltre 50 artisti che si sono esibiti e circa 500 spettatori. E nessuno di loro avrebbe segnalato impossibilità a svolgere la performance a causa di fastidiosi insetti sul palco.

In una nota gli organizzatori hanno specificato che “la decisione non è in alcun modo riconducibile all’organizzazione, che voleva fortemente lo svolgimento dello spettacolo”. Dopo la decisione di Bobby Solo, gli organizzatori si sono attivati per avvisare gli spettatori e limitare i disagi. La comunicazione è avvenuta anche attraverso i canali social del festival.

Nel comunicato si legge: “Gli organizzatori, colti completamente di sorpresa da un comportamento tanto improvviso quanto ingiustificato, si sono attivati immediatamente per informare tempestivamente il pubblico, raggiungendo gli spettatori anche tramite i canali social, con l’unico obiettivo di ridurre al minimo ogni disagio. Tutti i partecipanti saranno regolarmente rimborsati”.

Oltre al danno per la mancata esibizione, gli organizzatori hanno quindi anche dovuto restituire i soldi dei biglietto acquistati dai fan che avrebbero voluto assistere al concerto.