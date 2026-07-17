Una giornata in piscina è sinonimo di relax e divertimento, ma dietro a un tuffo o a una semplice nuotata si nascondono rischi che spesso vengono sottovalutati. Oltre ai più comuni scivolamenti sul bordo vasca o ai tuffi effettuati senza le dovute precauzioni, esiste infatti un pericolo poco conosciuto ma potenzialmente molto grave: quello legato ai bocchettoni di aspirazione. Si tratta di un fenomeno raro, ma quando si verifica può avere conseguenze molto serie, soprattutto per i bambini. Conoscere come si verificano questi incidenti e quali accorgimenti adottare è il primo passo per vivere la piscina in sicurezza.

Perché i bocchettoni diventano trappole (talvolta mortali)

Tra gli incidenti più insidiosi che possono verificarsi in piscina c’è quello dell’intrappolamento causato dai bocchettoni di aspirazione. Questi scarichi hanno il compito di far circolare l’acqua, ma se una parte del corpo o un oggetto ostruisce completamente la presa, la forza di aspirazione può diventare così intensa da impedire alla persona di liberarsi autonomamente.

I casi più frequenti riguardano bambini e ragazzi, che hanno una forza fisica inferiore e tendono ad avvicinarsi con curiosità alle zone in cui percepiscono una corrente d’acqua. L’aspirazione può trattenere capelli, costumi, gioielli oppure bloccare direttamente una mano, un braccio, una gamba o la schiena contro il bocchettone. In alcune situazioni il problema non dipende nemmeno da una griglia rotta: è sufficiente che una presa di aspirazione venga completamente coperta dal corpo perché si crei un effetto “ventosa” molto difficile da contrastare.

Proprio per questo motivo le griglie di protezione rappresentano un elemento fondamentale della sicurezza. Se risultano danneggiate o mancanti, la piscina o la specifica attrazione acquatica, come un idromassaggio, uno scivolo o un gioco d’acqua, dovrebbe essere immediatamente chiusa fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. In caso di intrappolamento, gli esperti spiegano che tirare la persona verso l’esterno è spesso inutile. L’intervento più efficace consiste nello spegnere subito la pompa di aspirazione, interrompendo il flusso d’acqua: nella maggior parte dei casi il vuoto si annulla nel giro di pochi secondi, facilitando la liberazione. Se invece sono rimasti impigliati i capelli, potrebbe essere necessario tagliarli per riuscire a liberare la vittima.

Come prevenire incidenti in piscina

La prevenzione rimane l’arma più efficace per ridurre il rischio di incidenti. La prima regola è la sorveglianza costante: i bambini non dovrebbero mai essere lasciati soli vicino all’acqua, nemmeno per pochi istanti, perché un’emergenza può svilupparsi in pochissimi secondi e spesso senza rumore.

Anche il comportamento fa la differenza. È importante insegnare ai più piccoli a riconoscere eventuali situazioni anomale: se sentono una forte corrente che li attira verso un bocchettone, devono allontanarsi immediatamente e avvisare un adulto, senza cercare di capire da dove provenga l’aspirazione. L’educazione alla sicurezza in acqua e l’apprendimento del nuoto rappresentano strumenti preziosi per diminuire i rischi.

Sul fronte delle strutture, un ruolo decisivo è svolto dalle misure di sicurezza previste dalle normative. Le piscine dovrebbero essere dotate di griglie conformi agli standard europei, progettate per limitare la forza dell’aspirazione e impedire l’intrappolamento delle dita. Sono altrettanto importanti recinzioni con cancelli autochiudenti, coperture rigide in grado di sostenere il peso di una persona quando la piscina non è utilizzata, salvagenti facilmente accessibili e, nelle strutture pubbliche, la presenza di bagnini qualificati.

non bisogna sottovalutare i rischi più comuni: evitare di correre sul bordo vasca, fare attenzione ai tuffi in zone poco profonde e rispettare le indicazioni del personale contribuisce a prevenire la maggior parte degli incidenti.