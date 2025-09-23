Negli ultimi mesi, sui social, sta circolando questo consiglio: “se il codice a barre inizia con 729, non comprarlo”. L’invito nasce con l’intento di boicottare i prodotti legati a Israele. Ma come spesso accade nel mondo online la realtà è più sfumata di quanto sembri a prima vista. Prima di riempire il carrello al supermercato con il timore di sbagliare, è importante chiarire cosa significa davvero quel numero e quali strumenti concreti abbiamo a disposizione per fare scelte etiche.

Il codice 729 indica davvero che un prodotto arriva da Israele

Partiamo dal cuore della questione: l’ormai famosissimo codice 729. Si tratta di un prefisso rilasciato da GS1, un’organizzazione internazionale senza scopo di lucro che si occupa di assegnare i codici a barre alle aziende. Questo prefisso non certifica in alcun modo il Paese di produzione di un bene, ma solo quello in cui l’azienda ha registrato la sua sede. In altre parole, se un prodotto ha un codice che inizia con 729, significa semplicemente che l’azienda titolare del marchio ha richiesto il codice in Israele.

Ad esempio, un’azienda israeliana potrebbe far produrre i suoi biscotti in uno stabilimento europeo e commercializzarli con un codice 729. Allo stesso modo, una multinazionale può avere la sede registrata in un Paese ma produrre i suoi articoli in tutt’altra parte del mondo. Ecco perché affidarsi solo a questo numero rischia di essere fuorviante: non è un “bollino geografico”, ma solo un’indicazione amministrativa.

Chi vuole orientare i propri acquisti in modo mirato, evitando prodotti legati a Israele, deve quindi guardare oltre il codice a barre. Le etichette riportano spesso la dicitura “Made in…”, che invece indica con chiarezza il Paese di produzione. Inoltre, esistono liste ufficiali, come quella pubblicata dall’ONU nel 2020, che segnalano le aziende coinvolte negli insediamenti israeliani in Cisgiordania, considerati illegali dal diritto internazionale. Questi strumenti sono molto più affidabili del semplice prefisso 729.

Come scegliere in maniera etica i prodotti da acquistare

Il tema dei boicottaggi non è nuovo e si inserisce in un movimento più ampio, il BDS (Boycott, Divestment, Sanctions), lanciato quasi vent’anni fa da organizzazioni della Palestina. L’obiettivo è spingere la comunità internazionale a esercitare pressione economica e politica su Israele, attraverso scelte di consumo consapevoli e azioni collettive come il disinvestimento.

Chi vuole partecipare a questo tipo di iniziative ha oggi a disposizione diverse risorse pratiche. Alcuni esempi? Esistono siti come BDS Italia che aggiornano periodicamente le liste delle aziende da evitare, e perfino app per smartphone che rendono tutto più immediato. App come No Thanks o Boycat permettono di scansionare il codice a barre e ottenere subito un responso.

Oltre alla tecnologia, resta valido anche il buon senso: leggere attentamente le etichette, informarsi sulle campagne in corso, condividere informazioni con la propria rete di contatti. L’azione collettiva infatti non passa solo dal portafoglio, ma anche dalla sensibilizzazione. Più le persone sono consapevoli di ciò che comprano, più i consumatori diventano una forza capace di orientare le scelte delle aziende e dei governi.