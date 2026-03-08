Negli ultimi anni il costo delle bollette di luce e gas è diventato uno dei principali problemi economici per molte famiglie italiane (e non solo). L’aumento dei prezzi dell’energia, legato a fattori geopolitici internazionali e all’andamento dei mercati, ha spinto milioni di persone a cercare soluzioni per ridurre i consumi domestici e riuscire ad arrivare a fine mese. È in questo clima che si diffondono spesso consigli e piccoli accorgimenti quotidiani che promettono di abbassare la spesa energetica. Il trucco della tazzina d’acqua, diventato popolare sul web, è tra questi e merita di essere provato.

Come funziona il trucco della tazzina

Tra i trucchi diventati virali negli ultimi tempi c’è quello della cosiddetta tazzina d’acqua, un piccolo test domestico che aiuterebbe a capire se il frigorifero consuma più del necessario. Si tratta, infatti, di uno degli elettrodomestici più energivori della casa, perché rimane acceso 24 ore su 24 senza interruzioni. Secondo diverse stime, può incidere anche per circa il 15% dei consumi elettrici domestici, soprattutto se non è regolato correttamente o se presenta piccoli problemi di funzionamento.

È molto semplice. Basta riempire una tazzina o un bicchiere d’acqua e posizionarlo nel ripiano centrale del frigorifero, cioè la zona più stabile dal punto di vista della temperatura. Dopo circa 24 ore si misura la temperatura dell’acqua con un termometro da cucina. Se il valore risulta inferiore ai 4° C, significa che il frigorifero è impostato troppo freddo e quindi sta consumando più energia del necessario.

Secondo le indicazioni tecniche, la temperatura ideale del frigorifero dovrebbe essere intorno ai 4° C, mentre il congelatore dovrebbe essere regolato a circa -18° C. Impostazioni più basse, spesso scelte per sicurezza, fanno lavorare il motore più intensamente e possono aumentare i consumi energetici anche di circa il 5% per ogni grado in meno.

Regolare correttamente la temperatura può quindi ridurre gli sprechi energetici e portare a un risparmio che, nel lungo periodo, si riflette sulla bolletta della luce. Anche altri fattori incidono sui consumi del frigorifero. Per esempio le guarnizioni della porta, che se usurate fanno disperdere il freddo, oppure la posizione dell’elettrodomestico, che dovrebbe avere spazio sufficiente per la ventilazione sul retro.

Inoltre, nei modelli non no-frost, uno strato di ghiaccio troppo spesso nel congelatore o la polvere accumulata sulla griglia posteriore possono aumentare ulteriormente i consumi. Una manutenzione periodica e una semplice pulizia possono quindi contribuire a migliorare l’efficienza dell’apparecchio.

Il trucco per il forno

L’idea alla base del trucco della tazzina d’acqua per ridurre il costo delle bollette della luce si può applicare anche alla cottura degli alimenti. È sufficiente utilizzare una piccola quantità d’acqua durante la preparazione o il riscaldamento dei cibi – per esempio nel microonde – per migliorare la distribuzione del calore e ridurre i tempi di cottura. Potrebbe contribuire a evitare che gli alimenti si secchino e a facilitare il riscaldamento uniforme, riducendo il tempo necessario e quindi il consumo energetico complessivo.

Naturalmente si tratta di un accorgimento minimo che da solo non può davvero dimezzare la bolletta elettrica, ma rappresenta uno dei tanti piccoli gesti che, sommati tra loro, possono contribuire a diminuire i consumi domestici. La realtà è che le spese per l’energia dipendono da diversi fattori, tra cui l’uso degli elettrodomestici, la classe energetica degli apparecchi e le abitudini quotidiane delle famiglie.

Cos’altro fare per risparmiare sulle bollette

Gli esperti del settore sottolineano infatti che una parte significativa del costo della bolletta è legata ai consumi effettivi. Periodi particolarmente caldi o freddi, l’utilizzo frequente di climatizzatori o riscaldamenti elettrici e l’acquisto di nuovi dispositivi energivori possono far aumentare sensibilmente la spesa mensile.

Allo stesso tempo, però, esistono diverse strategie più concrete per risparmiare energia in casa. Una delle più importanti riguarda l’utilizzo corretto degli elettrodomestici. Lavatrice e lavastoviglie, per esempio, dovrebbero essere avviate solo a pieno carico e preferibilmente con programmi a basse temperature, che richiedono meno energia per il riscaldamento dell’acqua. Anche evitare di lasciare dispositivi elettronici in modalità stand-by può contribuire a ridurre i consumi annuali.

Un altro aspetto spesso sottovalutato riguarda i costi fissi presenti nelle bollette. Anche in assenza di consumo energetico, una parte della spesa rimane comunque dovuta perché legata alla gestione del contatore e alla commercializzazione del servizio. In alcuni casi questa quota può arrivare a circa 25 euro ogni due mesi.

Per questo motivo gli esperti consigliano anche di valutare attentamente le offerte dei diversi fornitori e confrontare le tariffe disponibili sul mercato libero, operazione che può portare a un risparmio significativo nel lungo periodo.

Non esistono, dunque, soluzioni miracolose in grado di ridurre drasticamente le bollette con un solo gesto. Tuttavia piccoli accorgimenti quotidiani – come ottimizzare l’uso degli elettrodomestici, limitare gli sprechi energetici e adottare comportamenti più consapevoli – possono davvero fare la differenza nel tempo. Anche il trucco della tazzina d’acqua, simbolicamente, ricorda quanto i dettagli possano contribuire a un uso più efficiente dell’energia e a una gestione più sostenibile delle risorse domestiche.