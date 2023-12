Il caro energia mette tutti in ansia. L’impennamento del costo della vita è un problema comune, specialmente in inverno quando i consumi in bolletta di luce e gas impennano.

Scopriamo insieme il trucco del forno acceso per riscaldare casa e altri piccoli suggerimenti a prova di ambiente e di portafoglio.

Forno, non solo per cucinare

Ebbene sì, il forno è un’importantissima e inaspettata fonte di calore. La prossima volta che lo utilizzate per cucinare provate a spegnere il riscaldamento.

La cucina si riscalderà naturalmente, consentendovi di limitare incredibilmente il consumo di energia. Se avete un living openspace, ovvero cucina a vista con il salotto annesso, sarà ancora meglio. Il forno sprigionerà un tepore gradevole nell’ambiente, facendovi spendere molti meno soldi.

Quando usate l’elettrodomestico abbiate perciò cura di disattivare il comune riscaldamento. A fine cottura poi aprite lo sportello del forno, permettendo al calore di sprigionarsi per tutta la stanza.

Piano con l’asciugatrice

La regola generale è scegliere e sfruttare al meglio gli elettrodomestici di casa. È importante che siano tutti di una classe energetica alta, in quanto consumeranno meno ogni volta che verranno azionati.

Asciugatrice? In molti non sanno che consuma moltissimo, per cui non abusatene. Per asciugare il bucato sfruttate la corrente naturale, specialmente quando le belle giornate lo consentono. Ricorrete invece all’asciugatrice ogni due lavaggi.

Procedete in questo modo: fate il primo lavaggio, lasciate da parte i capi bagnati ed eseguite il secondo lavaggio. Una volta fatto, combinate in un unico carico di asciugatura i capi adatti ad essere asciugati insieme e appendete allo stendino il resto del bucato.

Lavastoviglie? Sì, ma così

Un altro trucchetto dalla parte del portafoglio riguarda la lavastoviglie, elettrodomestico oggigiorno fondamentale ma a cui ricorrere con intelligenza.

No secco ai mezzi carichi: assicuratevi di occupare con le stoviglie tutto lo spazio disponibile all’interno della macchina. Disponete bicchieri, tazze e utensili vari sul ripiano superiore.

Lasciate lo spazio sotto per ordinare per bene piatti, pentole e ciotole. Così facendo ridurrete il numero dei lavaggi e le quantità di detergente e di acqua utilizzate.

Illuminate con intelligenza

Per l’illuminazione di casa optate per lampadine a risparmio energetico. Manterranno casa luminosa, riducendo però notevolmente tanto i consumi quanto i costi.

Un suggerimento prezioso: prima di comprare lampadine e apparecchi controllate bene le etichette energetiche. Varate dall’Unione Europea, sono obbligatorie dal 1° Marzo 2021 sia nei negozi fisici che online.