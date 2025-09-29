I bonifici istantanei sono una vera comodità, permettono di trasferire denaro in tempo reale da un conto all’altro ed è possibile farli anche attraverso l’home banking, comodamente da casa: utilizzando il proprio smartphone o il computer. Tuttavia ci sono dei cambiamenti che chi è solito servirsi di questo strumento non può ignorare.

Dal 9 ottobre 2025, infatti, entrerà in vigore una novità su tutti i bonifici bancari, istantanei e non, che riguarda tutte le banche presenti sul territorio nazionale. Queste, infatti, dovranno verificare l’Iban e i dati del beneficiario prima di proseguire con l’operazione. Se ci sono eventuali discrepanze, dovranno informare il richiedente. Tuttavia, non avranno il potere di bloccarli e il richiedente deve continuare a fare massima attenzione.

Come cambiano i bonifici istantanei

Per comprendere l’importanza del cambiamento che si attende dal 9 ottobre 2025 e riguarda i bonifici istantanei e quelli ordinari, conviene capire come funziona questo servizio. Questo infatti consente di trasferire fondi in euro tra conti nell’area SEPA in meno di 10 secondi, operando 24 ore su 24, sette giorni su sette. Una vera comodità per chi ha fretta di mandare o ricevere del denaro sul proprio conto corrente.

Secondo gli obblighi normativi europei, ogni banca nell’area Euro che effettua bonifici tradizionali deve anche accettare quelli istantanei. Inoltre, dovranno permettere l’invio di bonifici istantanei attraverso tutti i canali già utilizzati per la versione tradizionale della transazione: quella che richiede qualche giorno (a seconda degli istituti di credito in ‘comunicazione) perché il trasferimento di denaro risulti effettivo.

Il regime SEPA – acronimo che sta per Single Euro Payments Area – rende uniforme il sistema dei pagamenti in euro tra gli Stati membri. In questo contesto, il costo del bonifico istantaneo in Italia è stato equiparato a quello del bonifico ordinario: è quindi gratuito.

Perché iniziano le verifiche sui dati del beneficiario

La novità più rilevante sui bonifici istantanei è che le banche saranno obbligate a controllare la corrispondenza tra l’Iban inserito e il nome del beneficiario al momento dell’operazione. Quando l’utente immette i dati, il sistema effettuerà un controllo automatico per verificare se:

i dati coincidono esattamente;

presentano discrepanze totali o parziali;

non è possibile effettuare la verifica.

Questo procedimento non prevede costi aggiuntivi e avverrà in pochi secondi. Tuttavia, è importante chiarire che il bonifico non verrà bloccato in caso di discrepanza: si tratta di un avviso preventivo per ridurre il rischio di commettere eventuali errori o di imbattersi in truffe potenziali.

Inoltre, le banche dovranno effettuare controlli giornalieri su tutte le operazioni per garantire maggiore trasparenza e sicurezza nei pagamenti; gli istituti saranno tenute a trattare i dati raccolti nel rispetto del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali.

La novità del 9 ottobre 2025 rappresenta un passo avanti verso una maggiore sicurezza nei pagamenti digitali: verifiche obbligatorie sui bonifici istantanei, Iban e beneficiario; comunicazioni chiare all’utente e controlli quotidiani sono strumenti che, pur non impedendo operazioni errate o fraudolente, contribuiscono ad aumentare la trasparenza e a ridurre i pericoli. Nonostante questo, è fondamentale prestare sempre la massima attenzione nel momento in cui si compilano i dati per evitare brutte sorprese.