Novità per quanto riguarda i trasferimenti di somme di denaro in euro tra conti correnti. Dal 9 ottobre 2025 gli istituti di credito sono obbligati a offrire bonifici in tempo reale in euro da tutti i conti di pagamento e mediante tutti i canali dispositivi attraverso cui è possibile disporli. Questo sistema è pratico e veloce e si sta diffondendo sempre di più perché garantisce l’accredito diretto sul conto del destinatario. I soldi arrivano in pochi secondi e a qualsiasi ora, sette giorni su sette, con fondi immediatamente disponibili. I costi sono contenuti e da gennaio devono essere pari a quelli delle transazioni ordinarie, ovvero intorno all’euro a operazione.

Come funziona il bonifico istantaneo

Il bonifico istantaneo è diventato un vero e proprio metodo di pagamento che permette di trasferire in una decina di secondi una somma da un conto corrente a un altro. Dal 9 gennaio 2025 tutte le banche dell’area euro devono accettare anche questo tipo di bonifici.

A ottobre 2025 la novità è che oltre ad accettarli, gli istituti di credito dovranno anche offrirli. Diventeranno inoltre obbligatorie anche le misure di sicurezza previste per chi sta effettuando l’operazione, ovvero si aprirà un pop-up che informerà in tempo reale sulle caratteristiche di chi sta ricevendo il pagamento.

A giugno 2024, secondo Banca d’Italia, i pagamenti istantanei erano già il 10% del totale, in forte aumento sul 4% dell’anno prima. Le previsioni vedono un aumento dell’uso di questo strumento da parte dei cittadini nei prossimi anni.

Quando usare il bonifico istantaneo e a cosa fare attenzione

Quando si effettua il bonifico istantaneo si deve fare però bene attenzione ai dati del ricevente e alla volontà di fare il trasferimento perché, data la velocità dell’operazione, non è revocabile. Una volta inviato non si può tornare indietro.

Il bonifico istantaneo è utile quando è necessario fare un pagamento rapidamente e in maniera che resti tracciato. Per esempio per pagare una bolletta in scadenza, ricaricare una carta prepagata, trasferire denaro a un familiare o acquistare prodotti di seconda mano da un privato.

I limiti d’importo possono essere fissati dal cliente in base alle proprie esigenze, anche modificando quelli stabiliti dalla banca, ma il consiglio delle associazioni di consumatori è di fermarsi a importi contenuti.

Quando il bonifico istantaneo può essere un rischio

Il bonifico istantaneo può essere rischioso se non si conosce il beneficiario e può far cadere in una truffa. Per esempio, i truffatori lo propongono per bloccare una prenotazione di una casa vacanza dal prezzo stracciato. Il consumatore, pressato dalla fretta di non perdere l’offerta, effettua l’operazione senza possibilità di poter tornare indietro e riavere i soldi. Il consiglio è quello di usare questo strumento sono quando si è certi dell’identità della persona che riceverà il bonifico istantaneo.

“Se si scopre di essere vittima di una truffa, il primo passo da compiere è il disconoscimento presso la propria banca e la denuncia alle forze dell’ordine – dicono dall’associazione Codici -. Se l’istituto di credito dovesse negare il rimborso, si può procedere con un ricorso presso l’Abf, l’Arbitro bancario finanziario”.