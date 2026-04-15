Un nuovo attacco hacker ha colpito Booking.com, una delle piattaforme più utilizzate al mondo per organizzare viaggi e soggiorni. La notizia ha immediatamente sollevato preoccupazioni tra milioni di utenti: quali dati sono stati compromessi? E, soprattutto, come si può verificare se si è tra i soggetti coinvolti?

Secondo le comunicazioni ufficiali dell’azienda, l’incidente ha riguardato un accesso non autorizzato ad alcune informazioni legate alle prenotazioni. Non si tratta quindi di una violazione totale dei sistemi, ma di un attacco mirato che ha colpito specifiche categorie di dati. Tra le informazioni potenzialmente esposte figurano nome, cognome, indirizzo email, numero di telefono, indirizzo fisico e dettagli dei soggiorni, inclusi eventuali messaggi scambiati con le strutture ricettive.

Un elemento importante, tuttavia, ridimensiona almeno in parte l’allarme: non risultano compromessi i dati finanziari degli utenti, come carte di credito o coordinate bancarie. Questo significa che il rischio di frodi dirette sui conti è limitato, ma non annullato.

Falla su Booking: quali pericoli si corrono

Il vero pericolo dell’attacco hacker ai danni di Booking e dei suoi utenti riguarda le possibili truffe successive alla violazione. I dati sottratti possono essere utilizzati dai cybercriminali per costruire truffe basate sul phishing altamente credibili.

Per esempio, un utente potrebbe ricevere un messaggio apparentemente inviato da Booking o dalla struttura prenotata, contenente dettagli reali del viaggio. E proprio questa verosimiglianza rende più difficile riconoscere l’inganno.

Come difendersi da un simile attacco

In questo contesto, diventa fondamentale capire se si è stati coinvolti. La prima cosa da fare è controllare la propria casella mail: la piattaforma ha infatti inviato comunicazioni ufficiali agli utenti potenzialmente colpiti, informandoli dell’accaduto e, in alcuni casi, aggiornando i codici PIN associati alle prenotazioni per aumentare la sicurezza.

Un altro strumento utile è Have I Been Pwned, un servizio online che consente di verificare se il proprio indirizzo mail è comparso in database compromessi. Inserendo la propria mail, è possibile sapere rapidamente se si è stati coinvolti in violazioni note e ricevere eventuali notifiche future.

Oltre alla verifica, è fondamentale adottare alcune misure di sicurezza immediate. In primo luogo, è consigliabile cambiare la password del proprio account Booking e, per maggiore sicurezza, anche di altri servizi in cui si utilizza la stessa combinazione. Gli esperti raccomandano inoltre di attivare l’autenticazione a due fattori, quando disponibile, e di utilizzare password complesse e uniche per ogni piattaforma.

Particolare attenzione va poi prestata alle comunicazioni ricevute nei giorni successivi all’attacco. Booking ha ribadito che non chiederà mai dati sensibili — come informazioni di pagamento — tramite mail, SMS o WhatsApp. Qualsiasi richiesta di questo tipo, quindi, deve essere considerata sospetta.

Infine, è buona norma e regola monitorare i propri account e le prenotazioni attive, verificando eventuali modifiche non autorizzate. Anche piccoli segnali, come mail inattese o cambiamenti nei dettagli del soggiorno, possono essere indicatori di attività fraudolente.

L’attacco hacker a Booking.com, dunque, rappresenta l’ennesimo caso di violazione dei dati in un’epoca in cui la sicurezza digitale è sempre più centrale. Pur non coinvolgendo informazioni finanziarie, l’incidente dimostra quanto anche dati apparentemente innocui possano diventare strumenti potenti nelle mani dei cybercriminali. La prevenzione, oggi più che mai, passa dalla consapevolezza e da comportamenti prudenti online.