Gli accessori fanno parte dell’outfit e rappresentano dettagli importanti per completare il look. Spesso però succede che le borse che si crede siano di marca, si rivelano false. Per non cadere nella truffa e non spendere piccole fortune per qualcosa che non è quel che sembra è importante saper guardare e riconoscere determinati dettagli.

Con quasi 500mila borse che vengono sequestrate ogni anno in Europa, il problema è reale e non sempre facile da individuare e risolvere. Per fortuna ci sono alcune regole che aiutano a barcamenarsi in un mercato sempre più complesso.

Attenzione alle borse false: le regole per riconoscerle

Posto il fatto che acquistare da rivenditori autorizzati e autentici è il primo passo per evitare di cadere nella trappola delle borse false, ci sono dei trucchi che permettono di riconoscere eventuali truffe al primo sguardo.

Controllare le cinture.

Guardare i dettagli.

Non fidarsi di un prezzo troppo basso.

Controllare se ci sono errori di ortografia nel brand.

Cercare il numero di serie.

Per capire se un accessorio è autentico bisogna osservare i particolari. I tagli e le cuciture regolari delle cinture sono una garanzia. Inoltre, ci sono brand di lusso – come Hermès, Louis Vuitton e Chanel – che hanno dei numeri di punti prestabiliti e che rappresentano una sorta di marchio di fabbrica. Anche la fodera è importante e viene curata nei minimi dettagli, esattamente come l’esterno.

Fili che fuoriescono, parti di metallo troppo lucide o cerniere di scarsa qualità possono essere sinonimo di borsa contraffatta. Le fibbie e i bottoni, per esempio, non devono essere né troppo opachi né eccessivamente scintillanti. Inoltre, quando si parla di metalli, perché siano di qualità è importante che non si ossidino. Nell’alta moda i dettagli sono importanti anche nella riproduzione del logo. Ogni finitura deve essere impeccabile.

Una borsa firmata è perfetta, la qualità non è messa in discussione e si paga. Ecco allora che, se il costo sembra troppo conveniente, potrebbe trattarsi di un raggiro. In questi casi è fondamentale fare un check con il rivenditore e, se si tratta di un sito online, guardare le recensioni pregresse.

L’ortografia, così come il font e la provenienza certificata, fa parte di quei particolari che dicono tanto sull’autenticità di un accessorio. Se non è tutto impeccabile e qualcosa stona all’occhio, è meglio non fidarsi e non finalizzare l’acquisto.

Una borsa di lusso originale e non contraffatta presenta un numero di serie che la identifichi. In questi casi, si trovano informazioni importanti sull’anno di produzione e sul modello. Se l’accessorio non è contraffatto, l’etichetta è sigillata e non adesiva. Inoltre, ci sono case di moda che permettono di fare una verifica direttamente sul proprio sito ufficiale. Altre, invece, rilasciano un certificato di qualità e autenticità. Per qualsiasi dubbio, ormai, ci sono delle start-up online che possono occuparsi di autenticare (o meno) la propria borsa di lusso.

Cosa sono le borse superfalse che sembrano griffate

I tempi cambiano e, con loro, anche le truffe. I delinquenti, infatti, se ne inventano sempre una per non essere scoperti, almeno non troppo presto. Ecco che, da un po’ di tempo, si è parlato di borse supefake o superfalse. Si tratta di imitazioni fatte talmente bene da mettere in difficoltà anche le persone più esperte nel settore della moda. La maggior parte delle volte provengono dalla Cina e arrivano sul mercato poco dopo il lancio dell’accessorio originale. È un giro d’affari che sta funzionando bene, soprattutto da quando i prezzi degli accessori di lusso sono aumentati. Molti, infatti, sono diventati proibitivi ed è facile cadere nella trappola dell’offerta che non si può rifiutare.

Inoltre, il fatto che l’e-commerce sia sempre più diffuso e che determinati siti propongano alternative a costi accessibili completa un quadro dove l’illegalità è sempre più frequente. Infine, ormai, anche se si è consapevoli di avere un borsa tarocca, non si prov più vergogna. Ci sono casi in cui l’imitazione viene acquistata di proposito e che viene vista come una maniera per rendere più accessibile e ‘democratico’ qualcosa che in passato era un lusso concesso a pochi.