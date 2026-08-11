Un tranquillo giro in barca tra i corsi d’acqua del Botswana si è trasformato in una fuga decisamente più movimentata del previsto. Un gruppo di turisti, impegnato a osservare la fauna selvatica, si è infatti ritrovato alle prese con un enorme ippopotamo maschio che ha iniziato a inseguire la loro imbarcazione. L’episodio, ripreso in video da una delle persone a bordo, mostra l’animale mentre emerge ripetutamente dall’acqua e avanza velocemente nelle acque basse alle spalle della barca. Il momento di paura è durato alcuni istanti, fino a quando l’ippopotamo ha interrotto l’inseguimento. Il video è diventato virale e ha mostrato ai turisti un lato decisamente meno rassicurante dell’incontro ravvicinato con la fauna africana.

L’ippopotamo avvista la barca e parte all’inseguimento

La scena si è verificata mentre la barca attraversava uno stretto corso d’acqua. A bordo, i turisti stavano cercando di osservare gli animali presenti nella zona quando hanno notato in lontananza un ippopotamo maschio solitario. Il conducente dell’imbarcazione ha immediatamente rallentato, probabilmente per evitare di disturbare l’animale, particolarmente territoriale quando si trova in acqua. Dopo aver osservato per qualche momento il comportamento dell’ippopotamo, però, la guida ha capito che la situazione stava per cambiare e ha invitato i passeggeri a prepararsi ad accelerare.

La previsione si è rivelata corretta. Non appena la barca ha aumentato la velocità, i turisti si sono voltati e hanno visto l’ippopotamo dirigersi proprio verso di loro. L’animale ha cominciato a rincorrere l’imbarcazione attraversando le acque basse, emergendo e tornando sott’acqua mentre avanzava. Per chi si trovava a bordo, la sorpresa si è trasformata rapidamente in paura. La persona che ha registrato le immagini ha raccontato che, per alcuni momenti, tutti i presenti erano sinceramente preoccupati per quello che sarebbe potuto accadere.

Un animale enorme e molto territoriale

L’inseguimento ha permesso di osservare da vicino anche il particolare modo in cui gli ippopotami si muovono nell’acqua. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, infatti, non nuotano semplicemente come altri animali acquatici. Negli specchi d’acqua poco profondi possono spingersi dal fondale e procedere con una sorta di movimento a balzi, tornando periodicamente in superficie per respirare. È proprio questo comportamento che si vede nel filmato, con l’ippopotamo che emerge più volte mentre continua a seguire la barca.

L’episodio ricorda inoltre quanto possa essere rischioso avvicinarsi troppo a questi grandi mammiferi. Gli ippopotami sono erbivori e non considerano gli esseri umani come prede, ma possono diventare estremamente aggressivi quando percepiscono una minaccia nel proprio territorio. Le imbarcazioni che attraversano le loro aree possono quindi essere interpretate come un’intrusione. Secondo i dati citati da Fox Weather e attribuiti a ricercatori dell’Università di Pretoria, gli ippopotami provocano ogni anno circa 500 vittime in Africa, un numero superiore a quello associato agli attacchi dei leoni.

Nel caso dei turisti in Botswana, la fuga si è conclusa senza conseguenze: dopo aver inseguito la barca per alcuni momenti, l’ippopotamo ha infine rinunciato a proseguire. Per il gruppo, quella che doveva essere un’escursione dedicata all’osservazione della fauna selvatica si è trasformata così in un incontro decisamente più adrenalinico. Il video ha immortalato proprio il momento in cui la curiosità per l’animale ha lasciato spazio alla necessità di allontanarsi rapidamente, mostrando quanto sia importante mantenere le distanze dalla fauna selvatica anche durante un’escursione apparentemente tranquilla.