Non c’è Capodanno senza botti, una tradizione scenografica ma rumorosa, che rischia di spaventare i nostri animali domestici. Per aiutare chiunque abbia cani e gatti in casa, l’Oipa ha elaborato un decalogo con dieci consigli per vivere la notte di San Silvestro in sicurezza.

I fuochi d’artificio, i petardi e, in generale, i rumori forti, possono infatti allarmare i nostri amici a quattro zampe, con stress profondo, fuga, fino a ferite o traumi gravi. Per questo l’Organizzazione Internazionale Protezione Animali ha raccolto una serie di buone pratiche da seguire per ridurre al minimo rischi e paura durante i festeggiamenti.

Allontaniamo gli animali dai festeggiamenti di Capodanno

Il primo consiglio è semplice ma fondamentale: tenere i nostri cani e gatti il più lontano possibile dai luoghi in cui si sparano i petardi e i fuochi d’artificio. I rumori improvvisi e le luci possono traumatizzarli, causando panico e reazioni incontrollate.

Per questo si consiglia di mantenere gli animali in ambienti più tranquilli e sicuri, in modo da ridurre il rischio di stress acuto.

Durante i fuochi d’artificio restiamo con i nostri pet

Non lasciare i nostri pet soli durante la notte più caotica dell’anno è una regola chiave: noi ceniamo con lenticchie e cotechino, loro possono accucciarsi ai nostri piedi. La presenza umana, calma e rassicurante, aiuta a controllare l’ansia, prevenendo reazioni impulsive.

Al contrario, un animale spaventato lasciato solo potrebbe ferirsi o cercare di scappare in preda al panico, con conseguenze anche gravi.

A San Silvestro mai tenere gli animali in giardino

Anche se i nostri amici di zampa sono abituati alla vita all’aperto, è consigliabile tenerli in casa o in un luogo protetto durante i festeggiamenti. In questo modo riduciamo il rischio che, impauriti da un botto improvviso, riescano a fuggire dal giardino o dal cortile e si perdano o, peggio, siano investiti.

Riduciamo il rumore esterno per i nostri amici a quattro zampe

Se abitiamo in una zona dove sparano i botti, dovremo cercare di attutire i rumori esterni in casa. Se abbiamo doppi vetri, chiudiamo imposte e finestre per ridurre il problema, in aggiunta possiamo alzare il volume di radio o televisione.

Tutto ciò contribuisce a creare un ambiente più confortevole e meno immerso in suoni allarmanti, dove gli animali possano sentirsi protetti.

La scelta del rifugio va lasciata ai nostri amici

Gli animali possono avere dei loro nascondigli preferiti. Durante i fuochi è utile lasciare che si rifugino dove preferiscono, anche se di solito è un luogo “vietato”. Questo li può aiutare a sentirsi al sicuro, contribuendo a calmare il loro stato d’ansia.

Cane in passeggiata a Capodanno? Sempre con guinzaglio

Se dobbiamo portare fuori i cani per una passeggiata, è fondamentale tenerli sempre al guinzaglio e non liberarli in aree aperte. In situazioni di paura, un animale potrebbe fuggire o correre in mezzo alla strada, mettendo in pericolo la sua incolumità e quella altrui.

Valutiamo il supporto di un veterinario comportamentalista

In caso di animali sensibili o già con problemi di ansia, può essere utile consultare un veterinario comportamentalista. Questo professionista potrà valutare se è necessario un supporto specifico per gestire lo stress nei momenti critici come i botti di Capodanno.

Cani e gatti ansiosi: evitiamo i tranquillanti fai da te

Una raccomandazione importante dell’Oipa è non somministrare tranquillanti “fai da te”, perché possono risultare inefficaci o addirittura peggiorare lo stato d’ansia dell’animale. Tra l’altro, ci sono farmaci proprio controindicati senza la supervisione di un esperto.

Fuga dal caos di Capodanno insieme a Fuffy e Fido

Per chi può permetterselo, trascorrere la notte di Capodanno lontano dai centri urbani e dai rumori forti è un’ottima soluzione. Un luogo più tranquillo può ridurre l’impatto del frastuono sui nostri amici a quattro zampe.

Sensibilizziamo e chiediamo ordinanze anti botti nei Comuni

Infine, l’Oipa invita tutti noi a chiedere al nostro Comune ordinanze che limitino o vietino i botti, oltre a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di proteggere non solo gli animali domestici, ma anche la fauna selvatica.

Un modo per stimolare la consapevolezza su questo importante tema e favorire il cambiamento.