Spesso si sente parlare di botulinismo e intossicazione da botulino. La causa sono le tossine rilasciate da un batterio che possono causare sintomi gravi, come paralisi e asfissia, e portare fino alla morte. Per evitare la malattia, è fondamentale mantenere una buona igiene sia personale che nella conservazione del cibo e seguire alcuni suggerimenti.

Come conservare i cibi fatti in casa

Il botulino può causare gravi intossicazioni alimentari, con alcuni cibi insospettabilmente pericolosi, se non trattato correttamente. Per evitarlo, ci sono 5 regole chiave nella conservazione degli alimenti.

Per prima cosa è indispensabile lavare accuratamente frutta, verdura e altri elementi prima della conservazione, per rimuovere eventuali contaminanti. L’asciugatura completa riduce ulteriormente il rischio di batteri, compresi quelli responsabili del botulino.

Un’altra strategia efficace è l’acidificazione. Per questo procedimento basta bollire gli alimenti in una soluzione di acqua e aceto o acqua e limone. Così si crea un ambiente altamente acido in cui le spore del botulino non possono prosperare. Questo metodo è particolarmente utile per sottaceti, conserve di pomodoro e ortaggi con un pH inferiore a 4,5.

Per conservare gli alimenti bisogna ricordarsi di sterilizzare prima accuratamente i barattoli. Si può fare attraverso l’uso di acqua bollente o sterilizzatori specifici così da eliminare i batteri presenti sui contenitori e prevenire la contaminazione durante il processo di conservazione.

Altra cosa da sapere è che il botulino è vulnerabile alle alte temperature. Sterilizzare il prodotto finito attraverso una bollitura in acqua è un passo essenziale per eliminare eventuali residui batterici. Se si combina questa pratica con la sterilizzazione dei barattoli, si ottiene una doppia protezione contro il rischio di contaminazione.

Ultimo suggerimento è quello di conservare i vasetti in luoghi asciutti. L’umidità favorisce la crescita batterica, quindi mantenerli in ambienti asciutti riduce ulteriormente il rischio di contaminazione.

Evitare il botulismo con le tecniche di conservazione della nonna

Un vecchio rimedio intramontabile per evitare la contaminazione con il batterio del botulino è il conservare gli alimenti sottolio. In realtà l’olio riesce solo a isolare gli alimenti, mentre manca di proprietà antisettiche, necessarie per impedire la formazione di microrganismi. La sicurezza ottimale è garantita in questo casi dalla sterilizzazione del prodotto finito.

Altro prodotto utile è il sale che, come lo zucchero, penetra nei tessuti e cattura l’acqua in essi contenuta, rallentando così la crescita di alcuni batteri. Per una buona riuscita delle conserve è necessaria una percentuale minima di sale non superiore al 15% ed è preferibile usare quello marino non raffinato, perché ricco di oligoelementi importanti per l’organismo.

In alternativa al sale a secco, si può scegliere la salamoia, una soluzione di acqua e sale secondo una percentuale che può variare dal 10 al 25-30%. È un sistema piuttosto invasivo e non tutte le verdure si prestano a essere così conservate. Si può usare la tecnica della salamoia per le olive, le carote, le rape, i fagiolini, i carciofi, le verze e altri vegetali a polpa soda. Si adatta anche a pesci e ad alcuni tagli di carne di maiale. È bene sciacquare in modo accurato il prodotto prima del consumo.

Al momento del consumo, il consiglio è osservare infine il tappo, se si notano dei rigonfiamenti nel tappo, e se all’apertura, le verdure sono maleodoranti, è segno che l’alimento è alterato oppure avariato, quindi è meglio non mangiarlo.