Un’ora di tempo, una pista da bowling e una sfida da record. L’11 novembre 2026, in occasione del Veterans Day, il giocatore professionista Warren Crawford si presenta alla Shasta Lanes di Redding, in California, con un obiettivo ambizioso: superare il primato mondiale di strike realizzati in 60 minuti. Una prova che si trasforma in un’impresa da Guinness World Records, ma che nasce anche con uno scopo solidale.

Warren Crawford ha realizzato 243 strike in 1 ora

Durante la sua prova, Warren Crawford riesce a totalizzare 243 strike, superando ampiamente il precedente record di 191. Un risultato che va persino oltre le aspettative del giocatore: prima di cominciare, infatti, il professionista si era posto un traguardo personale di 240 strike, mentre considerava 192 un obiettivo già soddisfacente per il tentativo.

Al termine della sessione, Crawford non nasconde la stanchezza, ma racconta anche tutta la propria soddisfazione per aver raggiunto il risultato desiderato. Una prestazione che richiede precisione e continuità, oltre alla capacità di mantenere alta la concentrazione per un’intera ora. Il giocatore riesce così a lasciare il segno nella storia del bowling, portando il nuovo primato ben oltre quello stabilito in precedenza.

La nobile causa oltre la conquista del record

La sfida non è stata organizzata soltanto per inseguire un primato mondiale. L’evento ha infatti una finalità benefica: sostenere Our Heroes Dreams, un’organizzazione che offre supporto ai veterani e ai primi soccorritori che attraversano momenti difficili. L’associazione si occupa in particolare di persone che affrontano situazioni di senzatetto, pensieri suicidi e problemi familiari.

A spiegare l’importanza dell’iniziativa è Justin Bond, fondatore dell’organizzazione, che sottolinea quanto sia fondamentale continuare a sensibilizzare la comunità sulle difficoltà vissute da queste persone. Per partecipare alla raccolta fondi, i sostenitori hanno potuto scegliere tra sponsorizzare ogni singolo strike realizzato da Crawford oppure effettuare una donazione di importo fisso.

L’iniziativa ha permesso di raccogliere complessivamente 20.000 dollari, una somma che, come precisato da Bond, viene interamente destinata alle attività di assistenza. E l’associazione non sembra intenzionata a fermarsi: tra i progetti futuri c’è infatti la possibilità di organizzare altre sfide legate ai Guinness World Records, trasformando ancora una volta un’impresa fuori dal comune in un’occasione concreta per aiutare chi si trova in difficoltà.

Video tratto da: IPA/KameraOne