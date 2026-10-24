Una cascata che scende tra le pareti rocciose di una grotta, la luce del sole che filtra dall’alto e, improvvisamente, due spettacolari archi colorati che sembrano incorniciare il paesaggio. È la scena immortalata il 17 ottobre 2026 nella grotta Casa de Pedra, a Iporanga, in Brasile, dove un escursionista ha assistito a un fenomeno ottico particolarmente insolito. A rendere speciali è la comparsa contemporanea di due manifestazioni luminose differenti: un alone solare e un arco circumorizzontale, conosciuto anche come arcobaleno di fuoco.

Nonostante l’aspetto ricordi quello di un doppio arcobaleno, la spiegazione è molto diversa e riguarda il modo in cui la luce solare attraversa minuscoli cristalli di ghiaccio sospesi nell’atmosfera.

Brasile, doppio fenomeno ottico sopra una cascata: cos’è successo

Le immagini mostrano due fasce colorate sovrapposte, visibili sullo sfondo del paesaggio roccioso. Un effetto che ricorda quello di due arcobaleni, ma che sarebbe riconducibile a due fenomeni atmosferici differenti.

Quello superiore è un alone, mentre quello inferiore è un arco circumorizzontale, chiamato comunemente anche arcobaleno di fuoco. La particolarità dell’avvistamento riguarda proprio la presenza simultanea dei due fenomeni, che richiedono specifiche condizioni di illuminazione e la presenza di cristalli di ghiaccio nell’atmosfera.

Due archi colorati sopra la cascata nella grotta Casa de Pedra

La grotta Casa de Pedra si trova nella regione di Iporanga, un’area del Brasile caratterizzata da un paesaggio naturale ricco di formazioni rocciose, cavità sotterranee e corsi d’acqua.È in questo scenario che il 17 ottobre un escursionista ha ripreso l’insolito spettacolo luminoso. Nelle immagini, la cascata costituisce lo sfondo di due archi colorati che sembrano disegnare una doppia cornice nel cielo.

A un primo sguardo si potrebbe pensare a un doppio arcobaleno, ma i fenomeni identificati nel filmato non sono prodotti dallo stesso meccanismo che genera i comuni arcobaleni dopo la pioggia. La spiegazione riguarda invece il comportamento della luce solare quando attraversa minuscoli cristalli di ghiaccio sospesi nell’atmosfera.

Cos’è l’alone solare e perché si forma nel cielo

Il primo fenomeno individuato nelle immagini è un alone, una manifestazione ottica atmosferica che può apparire come un arco o un anello luminoso intorno al Sole. Gli aloni si formano quando la luce solare interagisce con i cristalli di ghiaccio presenti nelle nubi alte, in particolare nei cirri e nei cirrostrati. Questi minuscoli cristalli possono comportarsi come piccoli prismi, modificando la direzione dei raggi luminosi. Il fenomeno prende il nome di rifrazione della luce e, in determinate condizioni, può produrre effetti colorati. Uno degli aloni più conosciuti è quello di 22 gradi, che appare come un cerchio luminoso intorno al Sole. Esistono però diverse tipologie di aloni, con forme e caratteristiche differenti.

Cos’è l’arcobaleno di fuoco e perché è così particolare

Il secondo fenomeno, quello visibile nella parte inferiore delle immagini, è ancora più curioso. Si chiama arco circumorizzontale, ma è conosciuto anche con il nome di arcobaleno di fuoco. Nonostante questa denominazione, non ha alcun rapporto con le fiamme e non è un vero arcobaleno.

L’effetto si verifica quando la luce solare attraversa cristalli di ghiaccio dalla particolare forma esagonale, presenti nelle nubi ad alta quota. Affinché si produca un arco circumorizzontale, il Sole deve trovarsi molto alto nel cielo: secondo l’Atlante internazionale delle nubi dell’Organizzazione meteorologica mondiale, la sua elevazione deve superare i 58 gradi rispetto all’orizzonte.

Quando le condizioni sono favorevoli, la rifrazione separa la luce bianca nei diversi colori, producendo una fascia luminosa che si sviluppa parallelamente all’orizzonte. Il rosso compare generalmente nella parte superiore dell’arco, mentre il violetto si trova verso il basso. Il fenomeno può raggiungere una notevole intensità cromatica, soprattutto quando i cristalli di ghiaccio sono orientati nel modo adatto.

Perché due fenomeni ottici possono apparire contemporaneamente

Aloni e archi circumorizzontali appartengono alla famiglia dei fenomeni ottici atmosferici prodotti dall’interazione della luce con i cristalli di ghiaccio. La loro formazione dipende però da condizioni geometriche differenti, legate soprattutto all’altezza del Sole e alla disposizione dei cristalli.

Non è quindi impossibile che più fenomeni ottici si manifestino contemporaneamente, anche se osservare una combinazione particolarmente evidente può risultare insolito. La rarità di un arco circumorizzontale dipende inoltre dalla posizione geografica. In alcune regioni il Sole raggiunge più frequentemente l’altezza necessaria alla sua formazione, mentre ad altre latitudini il fenomeno è molto difficile da osservare.

In particolare, l’arco circumorizzontale non può essere prodotto dalla luce solare nelle regioni situate oltre i 55 gradi di latitudine nord o sud, perché il Sole non raggiunge mai un’altezza sufficiente.

La spiegazione scientifica dietro lo spettacolo brasiliano

I cristalli di ghiaccio responsabili di questi fenomeni si trovano ad alta quota, dove possono essere presenti anche quando al suolo le temperature sono elevate. Non bisogna quindi immaginare che nella grotta brasiliana ci fossero ghiaccio o condizioni meteorologiche particolarmente fredde. È la combinazione tra luce solare, nubi e caratteristiche dei cristalli a rendere possibile la comparsa degli archi.

Video tratto da: KameraOne