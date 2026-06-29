Brasile-Giappone ai Mondiali 2026: la profezia di Holly e Benji è realtà

A volte lo sport riesce a trasformare la fantasia in realtà. È quello che sta accadendo ai Mondiali 2026, dove il tabellone dei sedicesimi di finale ha regalato una sfida destinata a emozionare non solo gli appassionati di calcio, ma anche milioni di fan degli anime. Brasile-Giappone è un accoppiamento che ha immediatamente fatto pensare a Holly e Benji (titolo originale Captain Tsubasa), il celebre manga e cartone animato che ha accompagnato l’infanzia di intere generazioni.

Sui social network il paragone è diventato virale nel giro di poche ore. Con meme, fotomontaggi e video si celebra quella che molti definiscono una vera e propria profezia dell’autore Yoichi Takahashi. Nella storia dei due giovani calciatori e dei protagonisti secondari, infatti, il Brasile rappresenta il punto di riferimento assoluto del calcio mondiale e il sogno del protagonista Tsubasa Ozora (Oliver Hutton nella versione italiana), che si trasferisce proprio nel Paese sudamericano per perfezionare il proprio talento calcistico.

Il valore simbolico di Holly e Benji sbarca ai Mondiali 2026

Il fascino di questa coincidenza va oltre il semplice richiamo nostalgico: non è solo una passione da nerd, ma un’appartenenza sportiva molto precisa e radicata. Captain Tsubasa, pubblicato per la prima volta nel 1981, ha contribuito concretamente alla diffusione del calcio in Giappone. Numerosi calciatori della nazione hanno dichiarato di essersi avvicinati a questo sport proprio grazie a Holly e Benji, che negli anni è diventato un simbolo della crescita calcistica del Paese asiatico.

Anche il rapporto tra il Brasile e il Giappone raccontato nell’opera di Takahashi affonda le proprie radici nella realtà. Nel manga, il Brasile è la patria del calcio ai massimi livelli, il luogo dove i grandi campioni possono completare il proprio percorso di formazione. Non è un caso che Oliver scelga proprio il campionato brasiliano per inseguire il sogno di diventare uno dei migliori calciatori del mondo.

Ora quella rivalità immaginata oltre quarant’anni fa approda davvero sul palcoscenico più prestigioso del calcio internazionale. Ai Mondiali 2026, Brasile e Giappone si affrontano infatti nella fase a eliminazione diretta, un incrocio che fino a pochi giorni fa sembrava appartenere soltanto all’universo della fantasia.

L’entusiasmo diventa virale sui social

L’entusiasmo dei tifosi è esploso soprattutto online. Da una parte i sostenitori del Brasile scherzano parlando di una “rivincita” contro il cartone animato che per decenni ha esaltato il calcio verdeoro; dall’altra i tifosi giapponesi sognano di vedere la propria nazionale compiere un’altra impresa storica, proprio come accadeva nelle avventure di Holly e dei suoi compagni.

Al di là del risultato che maturerà sul campo, Brasile-Giappone è già entrata nella storia di questo Mondiale. Per una volta, infatti, il confine tra sport e cultura pop si è dissolto, regalando agli appassionati un momento unico: vedere trasformarsi in realtà una delle sfide più simboliche mai raccontate in un manga sportivo. E forse è proprio questo il motivo per cui milioni di persone, anche chi non segue abitualmente il calcio, attendono con curiosità il fischio d’inizio di una partita che sembra uscita direttamente dalle pagine di Holly e Benji.