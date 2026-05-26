‘Brividi’, in ogni senso, al parco divertimenti Canada’s Wonderland di Vaughan, in Ontario, dove alcuni passeggeri sono rimasti bloccati sulle montagne russe Leviathan, le più alte del Paese, dopo che il gigantesco ottovolante si è fermato a causa della pioggia battente e delle temperature prossime allo zero.

I passeggeri sono rimasti bloccati per ore sull’ottovalante con temperature che sono arrivate a 3°: fortunatamente, il personale del parco è riuscito ad intervenire, sbloccando la giostra e riportando gli infreddoliti turisti a terra.

Video tratto da: IPA / KameraOne