Sorpresa non propriamente gradita per un automobilista, che s’è visto spuntare un serpente sul parabrezza e sul montante anteriore della sua auto mentre viaggiava a Panzhihua, nella provincia del Sichuan.

Il serpente strisciava sul parabrezza e sul montante anteriore, proprio accanto al finestrino lato guidatore che, visibilmente terrorizzato, ha ripetuto a se stesso e a un passeggero di non muoversi e di non avere paura.

Fortunatamente, dopo pochi secondi, il serpente s’è staccato dall’auto a causa dell’alta velocità e del forte vento. In attesa del prossimo passaggio…

Video tratto da: IPA / KameraOne