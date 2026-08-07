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VIRALI 07 AGOSTO 2026

Brivido al volante: sul parabrezza spunta un serpente

Redazione Virgilio Video

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Sorpresa non propriamente gradita per un automobilista, che s’è visto spuntare un serpente sul parabrezza e sul montante anteriore della sua auto mentre viaggiava a Panzhihua, nella provincia del Sichuan.

Il serpente strisciava sul parabrezza e sul montante anteriore, proprio accanto al finestrino lato guidatore che, visibilmente terrorizzato, ha ripetuto a se stesso e a un passeggero di non muoversi e di non avere paura.

Fortunatamente, dopo pochi secondi, il serpente s’è staccato dall’auto a causa dell’alta velocità e del forte vento. In attesa del prossimo passaggio…

Video tratto da: IPA / KameraOne

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