È una di quelle curiosità che ogni inverno torna puntuale: la buccia del kiwi si può davvero mangiare? Molti la eliminano d’istinto per via della sua consistenza ruvida e dei piccoli peli che ricoprono il frutto, altri invece la considerano un concentrato di nutrienti da non sprecare. Ma tra miti salutistici e falsi allarmi, qual è la verità?

Gli esperti concordano su un punto: la buccia del kiwi è commestibile e ricca di fibre e antiossidanti, ma va lavata con attenzione e consumata in modo consapevole. Come accade per molti altri frutti, infatti, il confine tra “fa bene” e “meglio evitarla” dipende dal tipo di frutto, dalla sua provenienza e dal modo in cui viene trattato prima del consumo.

Cosa contiene davvero la buccia del kiwi

La parte esterna del kiwi è spesso sottovalutata ma nasconde una sorprendente ricchezza nutrizionale. Analisi condotte su diverse varietà, come i kiwi verdi e quelli gialli (qui ti spieghiamo la differenza) hanno mostrato che la buccia contiene fino al 50% in più di fibre rispetto alla polpa. Queste fibre sono preziose per la salute dell’intestino, favorendo la regolarità e contribuendo al benessere del microbiota.

Non solo: nella buccia si trovano vitamina E, acido folico e polifenoli, sostanze antiossidanti che aiutano a contrastare l’azione dei radicali liberi e sostengono il sistema immunitario. In alcune varietà, come il kiwi giallo, la buccia apporta addirittura un terzo in più di vitamina E rispetto alla sola polpa, oltre a una quota significativa di composti fenolici con effetto protettivo contro l’invecchiamento cellulare.

I benefici per chi decide di mangiarla

Mangiare il kiwi con la buccia, dopo un’accurata pulizia, significa ottenere il massimo valore nutrizionale da ogni frutto. Le fibre contribuiscono a prolungare il senso di sazietà e a regolare l’assorbimento degli zuccheri, mentre le vitamine e i polifenoli sostengono le difese dell’organismo.

Inoltre, consumare il frutto intero può essere anche una scelta pratica e sostenibile: non serve sbucciare nulla, si riducono gli sprechi e si risparmia tempo. Alcuni la usano anche nei frullati, dove la buccia viene triturata insieme alla polpa, senza alterare il gusto.

Quando invece è meglio evitarla

Nonostante i vantaggi nutrizionali, la buccia del kiwi non è sempre innocua. Secondo il Centro di Nutrizione europeo, la parte esterna del frutto viene controllata meno frequentemente per la presenza di pesticidi, poiché in genere non è considerata “commestibile”. Questo significa che, se il kiwi non è di origine biologica o certificata, potrebbe contenere residui chimici indesiderati.

Chi soffre di allergie o sensibilità cutanee deve inoltre prestare attenzione: la buccia può irritare la bocca e la gola per via della peluria o di alcune proteine presenti sulla superficie. In questi casi, è meglio continuare a gustare solo la polpa o optare per varietà a buccia liscia, come i kiwi gialli.

Come lavarla e prepararla nel modo giusto

Se si sceglie di provarla, bastano pochi accorgimenti per gustarla in sicurezza. Gli esperti consigliano di:

Scegliere kiwi biologici o non trattati .

o . Lavarli sotto acqua corrente, strofinando delicatamente con una spazzolina da frutta.

sotto acqua corrente, strofinando delicatamente con una spazzolina da frutta. Rimuovere eventuali residui di peluria o impurità.

o impurità. Tagliare le estremità e consumare il frutto intero o a fettine.

Nei frullati o nelle insalate, la buccia si amalgama facilmente e quasi non si percepisce. Alcuni chef la utilizzano persino per marinare carne o pesce, grazie all’actinidina, un enzima naturale contenuto nel kiwi che aiuta a rendere più teneri gli alimenti proteici.

In sintesi, la buccia del kiwi si può mangiare ma a patto di scegliere frutti puliti, maturi e possibilmente biologici. Chi decide di provarla otterrà un concentrato di nutrienti extra, fibre e antiossidanti preziosi per la salute. Per chi invece ha la pelle o le mucose sensibili, oppure semplicemente non ama la sua texture ruvida, non c'è alcun obbligo: anche la sola polpa del kiwi resta un concentrato di benessere. In altre parole, se ti va di sperimentare il modo migliore per scoprire se ti piace è uno solo: mordi e assaggia.