Il Burian, il vento gelido che nasce nelle steppe della Siberia, potrebbe raggiungere l’Italia già nei primi giorni di novembre 2026, portando un brusco abbassamento delle temperature e, in alcune regioni, persino nevicate a bassa quota. È lo scenario prospettato dalle ultime analisi meteorologiche, che individuano nel fine settimana di Halloween l’inizio di una possibile irruzione di aria fredda proveniente dall’Europa orientale.

Le proiezioni ipotizzano temperature sensibilmente inferiori alle medie stagionali, ma l’intensità e la distribuzione del freddo dovranno essere confermate dai prossimi aggiornamenti. Per capire cosa potrebbe succedere in Italia, bisogna partire dall’origine di questo particolare vento e dalle condizioni atmosferiche che gli permettono di raggiungere il Mediterraneo.

Cos’è il Burian, dove nasce e perché si chiama così

Il Burian è un vento continentale estremamente freddo, associato alle grandi distese della Russia e della Siberia. Si sviluppa nelle regioni interne dell’Eurasia, dove durante la stagione fredda il terreno perde rapidamente calore e favorisce la formazione di masse d’aria molto dense e gelide.

Queste masse d’aria possono spostarsi verso ovest, attraversando l’Europa orientale e raggiungendo occasionalmente anche la Penisola italiana. Il fenomeno è accompagnato da venti intensi e può provocare un rapido calo delle temperature. Se l’aria fredda incontra condizioni favorevoli alla formazione di precipitazioni, possono verificarsi anche nevicate abbondanti.

C’è una curiosità che riguarda proprio il nome: la denominazione corretta è Buran, dal russo burán, termine che indica una tempesta di vento e neve tipica delle steppe. La variante Burian, molto diffusa nei media italiani, nasce verosimilmente da una sovrapposizione con altre parole slave che indicano la tempesta.

Quando potrebbe arrivare il Burian in Italia a novembre 2026

La possibile irruzione fredda potrebbe iniziare tra venerdì 30 e sabato 31 ottobre, intensificandosi nei primi giorni di novembre, con una fase particolarmente significativa ipotizzata tra il 3 e il 5 novembre. Alla base dello scenario ci sarebbe la formazione del cosiddetto Ponte di Voejkov, una configurazione atmosferica nella quale l’alta pressione atlantica si estende verso le alte latitudini europee e si collega a un’area anticiclonica continentale.

Questo blocco può ostacolare le correnti più miti provenienti dall’Atlantico e favorire lo spostamento verso ovest dell’aria fredda presente sull’Europa orientale e sulla Russia. La configurazione, tuttavia, non garantisce automaticamente l’arrivo del Burian. La traiettoria effettiva dell’aria fredda dipenderà dalla posizione delle alte e basse pressioni e dall’evoluzione della circolazione atmosferica nei prossimi giorni.

Quali regioni italiane rischiano maggiormente gelo e neve

Le aree potenzialmente più esposte a un’irruzione di aria continentale da nord-est sono il versante adriatico, la Pianura Padana e le regioni centro-meridionali affacciate sull’Adriatico. La prima fase potrebbe interessare soprattutto Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria, con venti freddi e possibili nevicate lungo l’Appennino centro-meridionale. Le simulazioni ipotizzano una quota neve compresa indicativamente tra 500 e 800 metri in alcune aree, ma si tratta di una previsione ancora da confermare.

Successivamente, tra il 3 e il 6 novembre, l’eventuale formazione di un’area di bassa pressione tra il Mar Ligure e il Tirreno settentrionale potrebbe favorire precipitazioni anche al Nord. In presenza di aria sufficientemente fredda nei bassi strati, non sarebbe esclusa la neve in pianura su parte di Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna. Anche questa, però, rimane un’ipotesi legata all’evoluzione dei modelli.

Quali temperature sono previste e quanto potrebbe durare il freddo

Le proiezioni indicano, per alcune zone italiane, anomalie termiche fino a 10-12 °C sotto le medie del periodo.

Sulle regioni centro-settentrionali vengono inoltre ipotizzati valori compresi tra -2 e -6 °C alla quota atmosferica di circa 1.500 metri. Quanto alla durata, si prospetta la possibilità che il blocco atmosferico persista per una parte significativa della prima metà di novembre.

L’Italia ha conosciuto irruzioni continentali molto intense, come quelle del dicembre 1996, del febbraio 2012 e del febbraio 2018. I precedenti ci sono, e dimostrano che il Burian può raggiungere il Mediterraneo, ma non permette di stabilire quanto sarà intensa l’eventuale ondata di freddo del novembre 2026.