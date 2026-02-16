Butta per sbaglio lingotti d'oro: ritrovati nell'immondizia in discarica

A Torre Lapillo, in Salento, un uomo di 57 anni ha accidentalmente gettato lingotti d’oro per un valore di 120.000 euro in un cassonetto dei rifiuti. I lingotti rappresentavano i suoi risparmi di una vita, investiti in oro come bene rifugio.

Dopo essersi reso conto dell’errore, ha chiesto aiuto ai carabinieri di Porto Cesareo che, grazie alla visione delle telecamere di sorveglianza e a un’attenta indagine, sono riusciti a rintracciare i lingotti nell’autocompattatore e nella discarica, recuperando così l’oro.