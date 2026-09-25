Due agenti sono intervenuti in seguito a segnalazioni relative alla presenza di un grosso serpente all’interno di un’auto di una coppia di Franklin Township, nel New Jersey, e hanno contattato il servizio di controllo degli animali.

Dopo aver appreso che tale servizio si occupa solo di animali domestici, gli agenti hanno capito che avrebbero dovuto salvare da soli il pitone reale bloccato nel veicolo.

Dopo 20 minuti di lavoro meticoloso, sia per smontare l’auto che per dare la caccia al serpente, i due agenti sono finalmente riusciti a catturare il rettile lungo più di un metro.

L’animale, che nessuno ha avuto la premura di rivendicare, è stato portato in un rifugio per animali e sarà dato in adozione. A un meccanico?

Video tratto da: IPA / KameraOne