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VIRALI 11 GIUGNO 2026

Cacciato dai Mondiali: il ritorno in patria dell'arbitro somalo è da eroe

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Ritorno in patria da eroe per Omar Artan, l’arbitro somalo cui è stato negato il visto per entrare negli Stati Uniti in vista dei Mondiali 2026.

Accolto già all’aeroporto di Mogadiscio da una folla festante, il fischietto è stato poi portato allo stadio della città, esaurito in ogni ordine di posti, dove ha compiuto un giro d’onore tra gli appalusi dei tifosi locali.

“Non dobbiamo mai scoraggiarci. I giovani non devono perdere la speranza – ha dichiarato Artan – Sono ancora pronto a continuare il mio percorso nonostante queste difficoltà”.

A Artn era stato negato li visto d’ingresso negli Statiu Uniti perhé ‘legato a presunti membri di organizzazioni terrosristiche’, stando a quando fatto sapere da un funzionario del Dipartimento di Stato americano. In realtà, stando ad alcune indiscrezioni, si potrebbe esser trattato di un clamoroso caso di omonimia.

Video tratto da: IPA / KameaOne

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