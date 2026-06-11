Ritorno in patria da eroe per Omar Artan, l’arbitro somalo cui è stato negato il visto per entrare negli Stati Uniti in vista dei Mondiali 2026.
Accolto già all’aeroporto di Mogadiscio da una folla festante, il fischietto è stato poi portato allo stadio della città, esaurito in ogni ordine di posti, dove ha compiuto un giro d’onore tra gli appalusi dei tifosi locali.
“Non dobbiamo mai scoraggiarci. I giovani non devono perdere la speranza – ha dichiarato Artan – Sono ancora pronto a continuare il mio percorso nonostante queste difficoltà”.
A Artn era stato negato li visto d’ingresso negli Statiu Uniti perhé ‘legato a presunti membri di organizzazioni terrosristiche’, stando a quando fatto sapere da un funzionario del Dipartimento di Stato americano. In realtà, stando ad alcune indiscrezioni, si potrebbe esser trattato di un clamoroso caso di omonimia.
Video tratto da: IPA / KameaOne