Il ritrovamento di una valigia abbandonata sul ciglio di una strada ha fatto scattare un’indagine per omicidio in Australia, ma quello che sembrava un macabro caso di cronaca si è rivelato essere qualcosa di completamente diverso. All’interno del bagaglio, infatti, non c’erano resti umani, ma una bambola dall’aspetto incredibilmente realistico. La vicenda è avvenuta nei pressi di Oallen, un piccolo villaggio situato a circa 230 chilometri a sud-ovest di Sydney. A trovare la valigia sono stati due uomini che stavano percorrendo la zona durante un viaggio nel fine settimana. Dopo essersi fermati per una pausa, hanno notato il bagaglio abbandonato sul lato della strada e hanno deciso di segnalarlo alla polizia. La scoperta ha inizialmente fatto pensare a un possibile omicidio. Gli agenti intervenuti sul posto hanno infatti ritenuto che il contenuto della valigia potesse essere un corpo umano e hanno trattato la scena come un possibile luogo del crimine. Solo dopo gli accertamenti forensi è arrivata la conferma che si trattava invece di una bambola molto realistica.

La scoperta della valigia e l’indagine per omicidio

La valigia è stata trovata domenica dai due uomini nei pressi di Oallen. Una volta ricevuta la segnalazione, la polizia australiana ha inviato sul posto investigatori e squadre specializzate per esaminare il contenuto del bagaglio.

L’aspetto della bambola era talmente realistico da trarre inizialmente in inganno anche gli investigatori. La polizia ha spiegato che l’oggetto era stato scambiato per resti umani proprio perché aveva caratteristiche molto simili a quelle di un corpo. La bambola indossava degli abiti, aveva i capelli e portava anche un piercing al naso.

A rendere la scena ancora più inquietante c’erano poi alcuni segni sul corpo della bambola che sembravano lividi e graffi. Elementi che, in un primo momento, potevano far pensare a una persona vittima di un’aggressione.

Per questo motivo, la polizia in Australia aveva annunciato l’apertura di un’indagine per omicidio. La notizia aveva rapidamente suscitato interesse, soprattutto per le circostanze insolite del ritrovamento. Una valigia abbandonata sul bordo di una strada, con quello che sembra essere un corpo umano al suo interno, è infatti uno scenario che inevitabilmente fa pensare a un caso criminale.

La situazione è però cambiata nel giro di poche ore. Gli esami effettuati dagli specialisti hanno permesso di stabilire che il contenuto della valigia non era umano. La polizia ha quindi chiuso l’indagine.

Una bambola così realistica da sembrare un corpo

Il caso ha attirato l’attenzione soprattutto per quanto fosse difficile distinguere la bambola da un vero corpo umano. La sovrintendente Linda Bradbury, del distretto di polizia di Hume, ha spiegato che il contenuto della valigia era stato effettivamente scambiato per resti umani perché molto realistico nell’aspetto.

Nonostante il successivo chiarimento, la polizia ha difeso il modo in cui l’intervento è stato gestito. Gli investigatori e gli esperti forensi hanno seguito tutte le procedure previste, trattando inizialmente il luogo come una possibile scena del crimine. Questo significa, tra le altre cose, evitare di spostare o alterare gli oggetti presenti prima di aver effettuato gli accertamenti necessari.

Bradbury ha spiegato di non avere rimpianti per il modo in cui è stata condotta l’indagine sulla valigia abbandonata. In situazioni di questo tipo, infatti, una segnalazione che potrebbe riguardare un cadavere deve essere trattata con la massima cautela fino a quando gli esami non permettono di stabilire con certezza la natura del ritrovamento.

Anche i due uomini che hanno scoperto la valigia sono rimasti scossi dall’episodio. La polizia ha sottolineato che avevano fatto la cosa giusta decidendo di segnalare immediatamente la presenza del bagaglio. Dopo la conferma che non si trattava di resti umani, gli agenti hanno fatto sapere che li avrebbero contattati per informarli dell’esito degli accertamenti.

Alla fine, quello che sembrava essere un inquietante caso di omicidio si è trasformato in una storia decisamente più insolita: nessuna vittima, nessun assassino e nessun mistero da risolvere. Solo una bambola dall’aspetto così realistico da ingannare, almeno inizialmente, anche chi era intervenuto per capire cosa fosse realmente accaduto.