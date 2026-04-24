Cade aereo pieno di dollari: è caccia al tesoro

Un aereo che trasportava milioni di dollari in contanti è stato saccheggiato dopo essere precipitato vicino ad alcune case, scatenando scene di caos mentre i residenti si precipitavano a raccogliere le banconote sparse sul luogo dell’incidente.

L’aereo è precipitato nell’insediamento di San Isidro, nella città di Minga Guazú, in Paraguay: trasportava circa 5 milioni di dollari (4.2 milioni di euro) in contanti, insieme a milioni di reais brasiliani, per conto della società di sicurezza Prosegur.

Secondo le autorità, il pilota aveva segnalato un problema al motore poco dopo il decollo dall’aeroporto internazionale di Guarani e aveva tentato di tornare indietro ma l’aereo ha perso potenza ed è precipitato a meno di un chilometro dalla pista, in una zona residenziale.

Mentre i soccorsi impiegavano tempo ad arrivare, i residenti di un vicino quartiere povero si sono precipitati sul posto. La polizia ha svelato che circa 50 persone hanno partecipato al saccheggio, riempiendo tasche, borse e persino veicoli con denaro contante. Un funzionario ha descritto come il denaro fosse “sparso a terra” mentre le persone si precipitavano a prenderlo prima che le autorità potessero mettere in sicurezza la zona.

Gli inquirenti ritengono che manchino all’appello circa 1,3 milioni di dollari (1.1 milioni di euro) e 4 milioni di real brasiliani (667.000 euro). Le autorità hanno avviato un’indagine e stanno cercando di identificare i responsabili e recuperare i fondi rubati. Finora non sono stati effettuati arresti.

Video tratto da: IPA / KameraOne