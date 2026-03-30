Una speleologa infortunata a circa 100 metri di profondità all’interno della grotta del Chiocchio, nel Comune di Spoleto, è stata soccorsa dalle squadre del Soccorso alpino e speleologico Umbria. Una volta all’esterno è stata trasportata con l’elisoccorso all’ospedale di Terni. Le sue condizioni non sono gravi.

Le operazioni sono durate circa sei ore e all’intervento hanno preso parte anche i vigili del fuoco. La speleologa – riferisce il Sasu – si è infortunata a seguito di una caduta di oltre 8 metri durante la progressione all’interno della cavità.

Sul posto sono state inviate quattro squadre del Soccorso alpino composte da tecnici speleologi, insieme a due sanitari specializzati nell’intervento in ambiente ipogeo. Altre due squadre per il supporto esterno. Una volta raggiunta la donna, i soccorritori hanno provveduto a prestare le prime cure, è stata posizionata sulla barella speleo ed è quindi iniziata la complessa fase di recupero.

Fonte: Soccorso alpino e speleologico