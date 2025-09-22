È un rito quotidiano, che va al di là della semplice bevuta. Tuttavia il caro caffè sta diventando sempre più insostenibile e si fanno strada alternative più economiche e sostenibili. Una tazzina al bar, da tempo simbolo di socialità e pausa veloce, rischia di trasformarsi in un piccolo lusso. Il prezzo del caffè in Italia è in costante aumento e potrebbe raggiungere quota 2 euro a tazzina entro la fine del 2025. Questo rincaro non è un caso isolato, ma il risultato di una serie di fattori internazionali e strutturali che stanno colpendo l’intera filiera.

Le cause principali sono da attribuire ai cambiamenti climatici. Eventi estremi come siccità e piogge torrenziali stanno mettendo in difficoltà i maggiori Paesi produttori, come il Brasile e il Vietnam. A ciò si aggiungono l’aumento dei costi energetici, le tensioni geopolitiche che colpiscono la logistica e i trasporti e una crescente domanda globale che fatica a essere soddisfatta. In questo scenario, anche le torrefazioni italiane si trovano costrette a rivedere i listini.

Quanto costa oggi una tazzina di caffè in Italia?

Secondo le rilevazioni dell’Unione Italiana Food, il prezzo medio di una tazzina al bar è passato da 0,90 euro a circa 1,30 euro in pochi anni, con punte anche superiori a 1,60 euro nelle grandi città. Se il trend attuale dovesse continuare, la soglia psicologica dei 2 euro potrebbe diventare la norma già dal 2026.

Il caro caffè si riflette anche nel consumo domestico. I pacchi di caffè macinato, così come le capsule e le cialde, stanno registrando aumenti a doppia cifra. I consumatori italiani – notoriamente affezionati al caffè espresso – si trovano quindi davanti a una scelta: accettare il rincaro o cercare alternative più economiche e sostenibili.

Le alternative più economiche e sostenibili al caffè

In risposta a questi aumenti, stanno emergendo nuove bevande che cercano di replicare l’esperienza del caffè tradizionale, pur utilizzando ingredienti diversi. Alcune di queste hanno origini antiche, altre sono frutto di ricerca e innovazione. Ecco le principali:

caffè di ceci tostati : completamente decaffeinato, può essere preparato in infusione o acquistato in forma istantanea, spesso in un mix con cicoria o segale;

: completamente decaffeinato, può essere preparato in infusione o acquistato in forma istantanea, spesso in un mix con cicoria o segale; caffè di dattero : ottenuto dal frutto tostato, ha un gusto dolce e corposo, privo di caffeina. È ricco di antiossidanti, nutriente e antispreco;

: ottenuto dal frutto tostato, ha un gusto dolce e corposo, privo di caffeina. È ricco di antiossidanti, nutriente e antispreco; radice di cicoria : utilizzata durante le guerre come sostituto, ha un sapore amaro simile al caffè ed è disponibile sia in polvere che nella formula solubile. Ha proprietà digestive;

: utilizzata durante le guerre come sostituto, ha un sapore amaro simile al caffè ed è disponibile sia in polvere che nella formula solubile. Ha proprietà digestive; orzo tostato: è un sostituto del caffè soprattutto per i bambini e per chi non ama la caffeina. Ha un gusto più delicato.

Inoltre alcune startup innovative stanno proponendo prodotti che imitano l’aroma del caffè senza utilizzare il chicco. Utilizzano cereali tostati, semi e addirittura residui agricoli. L’obiettivo è ricreare il sapore del caffè riducendo costi ambientali e dipendenza dalle importazioni.

Caro caffé: altre alternative innovative

Altre alternative includono infusi a base di semi di carruba, dente di leone o malto. Non cercano di imitare il sapore della celebre bevanda, aggirando il caro caffè ma mantenendo il rituale a esso collegato. Oltre al risparmio, queste soluzioni offrono benefici nutrizionali – più fibre e meno acidità -, assenza di caffeina e minore impatto ambientale. Alcune aziende italiane stanno investendo in questa direzione per offrire prodotti locali e sostenibili. Inoltre, molte di queste alternative sono adatte anche a chi non tollera bene la caffeina.

Il futuro del caffè in Italia sembra destinato a cambiare. Se da un lato il gusto e il rituale della tazzina rimarranno un caposaldo della cultura italiana, dall’altro sempre più consumatori stanno aprendo le porte a bevande alternative più economiche, sostenibili e salutari. Ceci, datteri, cicoria e orzo non sono più solo “sostituti di emergenza”, ma opzioni consapevoli per chi vuole bere bene senza svuotare il portafoglio.