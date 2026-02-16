Il caffè della mattina, rito scelto in ogni parte del mondo per svegliare i nostri cervelli, vive di personalizzazioni in base al gusto. Chi sorseggia questa bevanda, infatti, le aggiunge zucchero, spezie e latte vaccino, quest’ultimo un grande classico della prima colazione.

Ma il caffè macchiato, buono da solo, ideale se abbiamo croissant o biscotti da accompagnare, è salutare o no? Va detto, ci sono più scuole di pensiero in merito, che si basano su una serie di ricerche scientifiche che hanno messo in evidenza alcuni retroscena.

In dettaglio, alcuni studi suggeriscono che gli aminoacidi del latte interferirebbero con l’assorbimento degli antiossidanti presenti nel caffè. Ma altri smontano questa teoria. E addirittura ricerche più recenti darebbero al caffellatte il ruolo di superfood irrinunciabile.

Se ci piace il caffè nero senza aggiunte, nessun problema, lo possiamo continuare a bere come se nulla fosse. Ma se l’aggiunta di latte è fondamentale per la nostra sveglia mattutina, ci sono questioni che proprio non possiamo trascurare.

Perché non bere il caffè con il latte

Già, come accennato, il dibattito sull’azione limitante del latte sugli antiossidanti del caffè nero è finita in pareggio. Il che significa che il timore di annullare l’azione dei polifenoli del secondo, addizionando le proteine del primo, non ha più grande valore.

Ci sarebbe addirittura uno studio danese che ribalta questa convinzione, sostenendo che latte e caffè sono una combinazione eccellente per una colazione antiossidante. Ma, a parte queste scoperte, ci sono invece motivi reali per evitare il connubio:

difficoltà digestiva – l’incontro tra i tannini del caffè e la caseina, specie in soggetti sensibili, può rendere la digestione più difficile;

irritazione gastrointestinale – il caffè stimola la produzione di acido gastrico, ma se unito al latte, potrebbe causare irritazione alle pareti dello stomaco, con dolore e gonfiore;

riduzione dell’assorbimento del calcio – e questo è un altro dilemma scientifico. Ci sono infatti alcuni studi che consiglierebbero di consumare il latte da solo, in quanto il caffè potrebbe ridurre l’assorbimento del calcio. Ma è uno scenario da approfondire;

intolleranza al lattosio – se abbiamo sensibilità al lattosio, la combinazione di latte e caffè ci può creare più problemi rispetto al consumo “a parte”, irritando la mucosa gastrica;

calorie – il caffè nero è ipocalorico, ma se aggiungiamo latte intero e magari anche zucchero, possiamo arrivare alle 150 Kcal senza accorgercene.

Quanti caffè al giorno: benefici e controindicazioni

In un adulto sano, un consumo moderato di caffè, ossia 3 o 4 tazzine al giorno, è da considerarsi sicuro. Ma occhio, perché se abbiamo invece problemi di pressione alta, insonnia, gastrite, dovremo ridurre in modo drastico l’assunzione di questa bevanda.

Ci sono infatti benefici e controindicazioni legati al caffè, assunto con o senza latte, che tutti dovremmo conoscere:

la caffeina stimola i processi cognitivi, ci rende vigili e svegli, migliora la memoria a breve termine. Di contro può favorire tachicardia, ansia e difficoltà ad addormentarsi;

il caffè migliora i processi digestivi dopo i pasti, ma aumenta l’acidità gastrica, peggiorando reflusso e gastriti;

se ci concediamo una tazzina appena svegli, il caffè regala al cervello energia e buonumore. Ma occhio, consumarlo dopo le 15 potrebbe invece peggiorare il nostro sonno notturno;

ci sono ricerche mediche che attribuiscono al caffè un potere protettivo a livello cardiovascolare nel lungo periodo. Nel breve termine, però, ci potrebbe causare tachicardia e pressione alta;

il caffè aiuta a bruciare i grassi e stimola il metabolismo, vero, ma se addizionato con latte, panna o zucchero può farci assumere calorie indesiderate.

Ora il caffellatte non ha più segreti per noi.