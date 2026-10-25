Un caimano nascosto nell’acqua fangosa di un torrente, le torce degli agenti puntate sulla superficie e poi la cattura, accompagnata da esclamazioni di sorpresa e festeggiamenti. È la scena della cattura documentata dalle bodycam degli agenti dello sceriffo della contea di Cleveland, in Oklahoma, dove un rettile fuggito da mesi è stato finalmente recuperato e restituito al suo proprietario.

L’episodio è avvenuto nella notte del 20 ottobre 2026, quando la squadra Adam Night Shift è intervenuta in un corso d’acqua situato dietro alcune abitazioni. I residenti avevano segnalato la presenza dell’animale nella zona, facendo scattare le ricerche.

La cattura del caimano ripresa dalle bodycam

Le immagini della cattura del caimano, diffuse dall’ufficio dello sceriffo, mostrano i deputati mentre illuminano con le torce l’acqua torbida, cercando di individuare il rettile. Quando riescono a raggiungerlo, gli agenti si lanciano verso l’animale e lo tirano fuori dal torrente.

Nel video si sentono le loro voci concitate: “Ci siamo, ci siamo!” ripetono durante l’operazione, prima di lasciarsi andare a esclamazioni di entusiasmo. “Oh mio Dio! Sì!”, gridano mentre uno degli agenti solleva il caimano, mostrandolo alla luce delle torce.

L’ufficio dello sceriffo ha raccontato l’episodio anche con una battuta pubblicata insieme alla notizia della cattura: “L’alligatore è stato arrestato”. Un gioco di parole che trasforma il recupero dell’animale in una sorta di fermo di polizia. Il merito della cattura è stato attribuito al deputato McKinney, intervenuto con la squadra durante il turno notturno.

Il primo avvistamento risale ad agosto

La vicenda, tuttavia, non è iniziata nella notte del recupero. Il caimano era stato segnalato per la prima volta nell’agosto 2026, quando era stato avvistato in libertà nei pressi della zona residenziale di Sunnylane Estates, vicino all’incrocio tra South Sunnylane Road ed East Indian Hills Road.

Da allora, la presenza del rettile aveva attirato l’attenzione degli abitanti della zona. Il nuovo avvistamento nel torrente, a poca distanza dalle abitazioni, ha permesso alle autorità di intervenire e mettere fine alla fuga durata diversi mesi.

Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle circostanze in cui l’animale si è allontanato dal luogo in cui veniva custodito. Non è quindi possibile stabilire con certezza come sia riuscito a fuggire o dove abbia trascorso tutto il periodo precedente alla cattura.

Che cos’è un caimano e dove vive

Il caimano appartiene alla famiglia degli Alligatoridi, la stessa che comprende gli alligatori. È originario dell’America centrale e meridionale e vive soprattutto in ambienti d’acqua dolce, come fiumi, paludi, lagune e torrenti.

La sua presenza in Oklahoma, dunque, non è legata alla fauna selvatica autoctona, ma alla detenzione dell’animale da parte di un proprietario. Il caso dimostra come la fuga di un rettile esotico possa trasformarsi in un problema per la sicurezza e richiedere l’intervento delle autorità locali.

Dopo il recupero, il caimano è stato restituito al suo proprietario. La cattura si è così conclusa senza che, nelle informazioni diffuse sull’episodio, siano stati segnalati feriti. Il video degli agenti che lo estraggono dall’acqua resta la testimonianza più spettacolare di una ricerca durata mesi e terminata nel cuore della notte.