VIDEO
Cerca video
CONSIGLI 13 GENNAIO 2026

La Calamita sul frigorifero smart può costarti molto caro

Matteo Polimeni

Matteo Polimeni

Editor e videomaker

Editor e videomaker con l’anima da storyteller. Mi muovo tra design, arte e architettura, giocando con la comunicazione.

Attaccare una calamita sulla porta del frigorifero è un gesto ormai automatico. Lo abbiamo visto in decine di film ed è diventata un’abitudine che appartiene alle nostre cucine da sempre. Tuttavia, con l’arrivo dei frigoriferi di nuova generazione – sempre più simili a piccoli computer di casa – questa tradizione innocua può trasformarsi in un rischio che pochi si aspettano.
Le tecnologie integrate nei modelli smart, come sensori avanzati, connessioni Wi-Fi e pannelli interattivi, hanno migliorato la gestione degli alimenti e reso la vita domestica più comoda. Ma allo stesso tempo hanno introdotto nuove vulnerabilità, tra cui una in particolare: le interferenze magnetiche.

Un dettaglio che fino a qualche anno fa non rappresentava alcun pericolo oggi può causare errori nei sensori, guasti al display e, nei casi più gravi, danni ai circuiti interni. E il conto della riparazione, purtroppo, non è sempre leggero. Vale quindi la pena chiedersi: le calamite sono davvero così innocue come pensiamo?

Le calamite possono mettere a rischio il tuo frigo

La risposta, almeno per i frigoriferi intelligenti, è No non sono innocue affatto. I magneti da cucina, pur essendo piccoli e poco potenti, generano un campo magnetico costante che può interferire con le componenti elettroniche più sensibili dei frigoriferi moderni. Il punto critico sta proprio nella natura “smart” di questi elettrodomestici: più tecnologia significa più comodità, ma anche una maggiore esposizione a interferenze esterne.

A differenza dei vecchi modelli, basati quasi esclusivamente su meccanismi fisici, i frigoriferi di nuova generazione dipendono da schede elettroniche, circuiti integrati e software di gestione che monitorano continuamente temperatura, umidità, consumo energetico e stabilità della connessione. Inserire un campo magnetico costante in questa equazione può provocare alterazioni lente ma progressive del loro funzionamento.
Non è raro, per esempio, che un frigorifero smart inizi a mostrare piccole anomalie: un display che sfarfalla, un sensore che segnala temperature inesatte, un’improvvisa disconnessione dal Wi-Fi o allarmi che suonano senza reale motivo. Sono sintomi iniziali che spesso non vengono collegati alle calamite, proprio perché il deterioramento è graduale e non immediato.

Con il tempo, però, queste interferenze possono portare a malfunzionamenti ben più importanti. Nei casi documentati, alcuni utenti hanno dovuto sostituire pannelli digitali, schede elettroniche o sensori interni, con costi di riparazione che oscillano tra i 200 e oltre 1.000 euro.
Non meno importante, ma anzi principale per un frigorifero: la sua temperatura. Se i sensori la leggono male il nostro frigo potrebbe conservare in modo scorretto gli alimenti, mettendo a rischio la sicurezza alimentare. In poche parole, una semplice calamita può trasformarsi in un nemico invisibile della tecnologia domestica.

Su quali elettrodomestici si possono mettere?

La buona notizia è che non tutti gli elettrodomestici reagiscono allo stesso modo. Mentre i frigo smart richiedono molta cautela, i modelli tradizionali e gli apparecchi non intelligenti non corrono alcun rischio. I frigoriferi di vecchia generazione, privi di circuiti digitali e con una struttura completamente meccanica, sono praticamente immuni ai magneti. Ed è proprio a questi che si deve la nostra lunga storia di cucine tappezzate di calamite: semplicemente, non c’era nulla di elettronico da danneggiare. Attenzione però troppe calamite sul frigorifero potrebbero influire sul peso dello sportello e compromettere le cerniere.

Lo stesso vale per forni, lavatrici e asciugatrici non smart. Se non integrano sensori complessi o connessioni di rete, le interferenze magnetiche non rappresentano un pericolo. Per molti modelli più datati, le calamite possono essere applicate tranquillamente senza rischiare guasti o malfunzionamenti.

CASA
La Calamita sul frigorifero smart può costarti molto caro
SUGGERITI
CONSIGLI
PIÙ VISTI VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Chiudi