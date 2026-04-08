Calciatore colpisce la vip a bordocampo. Il video è virale

Momenti di imbarazzo durante una partita d’esibizione in Thailandia quando un calciatore ha centrato in testa con una pallonata una bordocampista d’eccezione, la star locale Anne Thongprasom.

L’evento era stato organizzato da Channell 3 per celebrare il suo 56° anniversario, con le squadre composte da attori e personaggi della tv: durante un intermezzo destinato a regalare palloni ai tifosi, il giovane attore Jack Jakraphan ha colpito involontariamente alla testa l’attrice, per correre poi a scusarsi.

Fortunatamente per Ann, che aveva finto di crollare a terra, superato il dolore per la ‘botta’ e la sorpresa, tutto è proseguito per il meglio.

Video tratto da: IPA / KameraOne