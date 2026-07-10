Quando le temperature salgono, cani e gatti non soffrono soltanto “un po’ di afa”. Il caldo può diventare un rischio concreto, soprattutto nelle ore centrali della giornata, negli ambienti poco ventilati o quando gli animali restano esposti al sole senza possibilità di ripararsi. Il pericolo principale è il colpo di calore, una condizione che può evolvere rapidamente e richiede attenzione immediata.

Cani e gatti regolano la temperatura corporea in modo diverso dagli esseri umani. Non sudano come noi e disperdono calore soprattutto attraverso la respirazione, il contatto con superfici fresche e alcuni meccanismi fisiologici meno efficienti rispetto alla sudorazione umana. Per questo, durante le ondate di calore, hanno bisogno di acqua, ombra, ambienti freschi e abitudini adattate alla stagione.

I segnali da non ignorare con cani e gatti

Il Ministero della Salute, nella pagina dedicata a come proteggere dal caldo cani e gatti, indica alcuni segnali a cui prestare attenzione. Tra questi ci sono respiro affannoso, debolezza, salivazione eccessiva, vomito, diarrea, tremori, difficoltà a camminare e stato confusionale. Nei casi più gravi l’animale può collassare.

Se un cane o un gatto appare abbattuto, respira male o sembra non riuscire a riprendersi dal caldo, non bisogna aspettare. Va portato subito in un luogo fresco, bagnato gradualmente con acqua non gelata e, soprattutto, va contattato il veterinario.

Anche semplici controlli quotidiani aiutano a evitare errori: per esempio, su cani e gatti che soffrono il caldo c’è il trucco della mano per 15 secondi, utile soprattutto quando si deve capire se l’asfalto è troppo caldo per le zampe.

Passeggiate: quando uscire e quando evitare

Con i cani, la regola principale è cambiare orari. Le passeggiate vanno concentrate al mattino presto e alla sera, evitando le ore più calde. L’asfalto può raggiungere temperature molto alte e provocare ustioni ai cuscinetti, anche se all’aria la temperatura sembra sopportabile.

Meglio scegliere percorsi all’ombra, portare sempre acqua e ridurre l’attività fisica nei giorni più caldi. Correre, giocare a lungo o fare tragitti impegnativi sotto il sole può essere pericoloso, soprattutto per cuccioli, cani anziani, animali sovrappeso, cardiopatici o razze brachicefale, come bulldog, carlini e boxer, notoriamente più vulnerabili alle difficoltà respiratorie.

Mai lasciarli in auto

Uno degli errori più gravi è lasciare un animale in macchina, anche per pochi minuti. L’abitacolo può diventare rovente in pochissimo tempo, anche con i finestrini leggermente abbassati. Il rischio di colpo di calore aumenta rapidamente e può diventare fatale.

Se si viaggia con cani o gatti, bisogna programmare soste, acqua a disposizione e aria adeguata. Durante il trasporto, l’animale non deve restare esposto direttamente al sole per lunghi periodi e non va lasciato chiuso in auto mentre si fanno commissioni.

Casa fresca, acqua e zone d’ombra

In casa, cani e gatti devono avere sempre acqua fresca e pulita. Le ciotole vanno controllate più spesso del solito e, se possibile, sistemate in più punti. È utile lasciare accesso alle stanze più fresche, abbassare tapparelle o tende nelle ore di sole forte e favorire una buona ventilazione.

Per i gatti, che spesso cercano da soli angoli riparati, può bastare garantire zone tranquille, ombreggiate e non chiuse. Per i cani, soprattutto se vivono anche all’esterno, è fondamentale che ci sia sempre ombra vera e non solo una cuccia esposta al caldo. Una cuccia sotto il sole può diventare una trappola. Il tema riguarda tutti gli animali, non solo quelli domestici: anche uno zoo in Belgio ha adottato misure speciali per proteggere gli animali, segno che l’afa richiede attenzione specifica per specie e bisogni diversi.

Cibo, pelo e animali fragili

Durante il caldo più estremo, alcuni animali mangiano meno: può essere normale, purché continuino a bere e restino vigili. È meglio offrire il cibo nelle ore più fresche e non lasciare alimenti umidi a lungo nella ciotola, perché possono deteriorarsi rapidamente.

Attenzione anche alla tosatura: tagliare troppo il pelo non è sempre una buona idea: il mantello protegge anche dal sole e dagli sbalzi termici. Meglio chiedere consiglio al veterinario o al toelettatore, soprattutto per razze con pelo fitto o pelle delicata. Gli animali anziani, malati, obesi, molto giovani o con patologie respiratorie e cardiache devono essere monitorati con maggiore attenzione. Per loro anche un’esposizione breve al caldo può essere più faticosa.

Cosa fare in caso di colpo di calore

Se si sospetta un colpo di calore, bisogna spostare subito l’animale in un luogo fresco e ventilato. Si può bagnare il corpo con acqua fresca, non ghiacciata, soprattutto su zampe, addome e collo. Non bisogna forzarlo a bere se non riesce o se è confuso. Il passaggio decisivo resta il veterinario. Il raffreddamento iniziale può aiutare, ma non sostituisce una valutazione medica. Il colpo di calore può avere conseguenze interne anche quando l’animale sembra migliorare.