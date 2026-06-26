Il caldo estremo che sta investendo la Francia non sta mettendo alla prova soltanto la resistenza dei cittadini, ma anche la capacità di adattarsi a temperature sempre più difficili da sopportare. In molte abitazioni, soprattutto quelle prive di aria condizionata, si moltiplicano le soluzioni improvvisate per cercare di mantenere gli ambienti più freschi. Dai social network arrivano ogni giorno nuovi consigli fai da te, mentre gli esperti avvertono che le ondate di calore destinate a colpire l’Europa saranno sempre più frequenti e intense nei prossimi anni.

I trucchi anti caldo fai da te escogitati dai francesi

In Francia l’arte dell’arrangiarsi è diventata una vera e propria risposta all’emergenza caldo. Sui social, in particolare su TikTok e Instagram, migliaia di utenti condividono video e tutorial con rimedi casalinghi pensati per limitare il surriscaldamento degli appartamenti. Tra le immagini che stanno facendo più discutere ci sono quelle delle coperte termiche argentate, normalmente utilizzate durante le emergenze sanitarie o umanitarie, fissate direttamente alle finestre. Il loro rivestimento riflettente permette infatti di respingere parte dei raggi solari, contribuendo a mantenere più fresca la temperatura interna, anche se spesso costringe a vivere con le stanze quasi completamente al buio.

Non è però l’unico espediente diventato virale. C’è chi recupera i vecchi parasole da automobile per schermare i vetri più esposti al sole e chi sperimenta il cosiddetto “tunnel d’aria”, posizionando un ventilatore rivolto verso l’esterno mentre una finestra sul lato opposto dell’abitazione rimane aperta, così da favorire l’espulsione dell’aria calda accumulata. Tra i suggerimenti più condivisi compaiono anche asciugamani bagnati davanti alle finestre, contenitori di ghiaccio sistemati davanti ai ventilatori e una miscela di acqua e Bianco di Meudon, una polvere naturale utilizzata per creare una patina opaca sui vetri e ridurre l’ingresso dei raggi solari. Dietro questi rimedi, spesso ingegnosi e a basso costo, si nasconde però una realtà ben più seria: milioni di francesi vivono in edifici progettati per trattenere il calore durante l’inverno e poco adatti ad affrontare estati che ormai superano facilmente i 40 gradi.

Allerta canicola: cosa aspettarsi per il futuro

Le temperature record registrate negli ultimi anni rappresentano soltanto un’anticipazione di ciò che potrebbe diventare la normalità. Secondo le più recenti analisi sul clima dell’Organizzazione mondiale della Sanità, l’Europa è il continente che si sta riscaldando più rapidamente e le ondate di calore sono destinate ad aumentare sia per frequenza sia per intensità. Gli effetti non riguarderanno soltanto il disagio quotidiano, ma avranno conseguenze importanti sulla salute pubblica, sull’economia e sull’ambiente.

Il caldo estremo è già oggi la principale causa di morte legata ai cambiamenti climatici in Europa. Negli ultimi vent’anni i decessi associati alle alte temperature sono cresciuti sensibilmente e, senza adeguate misure di adattamento, il numero delle vittime potrebbe aumentare ulteriormente entro i prossimi decenni. A essere maggiormente esposti sono anziani, bambini, persone affette da patologie croniche e lavoratori costretti a svolgere attività all’aperto. Anche il sistema economico rischia di pagare un prezzo elevato: con temperature elevate diminuisce la produttività, cresce la domanda di energia elettrica e aumentano i costi per famiglie e imprese. Gli esperti sottolineano quindi come le soluzioni fai da te possano offrire un sollievo temporaneo, ma non siano sufficienti ad affrontare un fenomeno che richiederà interventistrutturali sugli edifici, sulle città e sulle strategie di adattamento ai cambiamenti climatici.