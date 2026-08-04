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VIRALI 04 AGOSTO 2026

Caldo estremo in California: la Valle della Morte raggiunge i 53 gradi

Redazione Virgilio Video

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Il 2 agosto scorso, le temperature al Centro Visitatori di Furnace Creek nella Death Valley, in California, hanno raggiunto i 53°C. Il parco nazionale più caldo, più arido e più basso degli Stati Uniti è stato ‘arrostito’ dal caldo estivo estremo.

La Death Valley detiene il record mondiale della temperatura dell’aria più alta mai registrata, avendo raggiunto i 56.7°C nella stessa località nel 1913.

Nonostante il caldo torrido, i visitatori hanno continuato ad arrivare per ammirare gli iconici paesaggi desertici.

Video tratto da: IPA / KameraOne

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