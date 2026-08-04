Caldo estremo in California: la Valle della Morte raggiunge i 53 gradi

Il 2 agosto scorso, le temperature al Centro Visitatori di Furnace Creek nella Death Valley, in California, hanno raggiunto i 53°C. Il parco nazionale più caldo, più arido e più basso degli Stati Uniti è stato ‘arrostito’ dal caldo estivo estremo.
La Death Valley detiene il record mondiale della temperatura dell’aria più alta mai registrata, avendo raggiunto i 56.7°C nella stessa località nel 1913.
Nonostante il caldo torrido, i visitatori hanno continuato ad arrivare per ammirare gli iconici paesaggi desertici.
Video tratto da: IPA / KameraOne