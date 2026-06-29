L’Europa sta vivendo una delle più intense ondate di calore degli ultimi decenni e il bilancio sanitario è già drammatico. Secondo l’Oms, l’Organizzazione mondiale della sanità, a fine giugno sono stati registrati oltre 1.300 decessi in eccesso attribuibili al caldo estremo nel Vecchio Continente. Oggi circa 150 milioni di persone vivono sotto l’effetto di un’ondata di alte temperature eccezionale e l’Europa continua a essere la zona che si riscalda più rapidamente al mondo, con un incremento pari a circa il doppio della media globale.

A preoccupare non sono soltanto i picchi di calore diurno, ma anche le notti tropicali, sempre più frequenti: città come Milano e Torino hanno registrato temperature notturne superiori ai 27 °C, valori senza precedenti nelle serie storiche disponibili. Il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha definito il caldo estremo un “killer silenzioso”, sottolineando come abitazioni, scuole e luoghi di lavoro europei non siano stati progettati per affrontare queste condizioni climatiche.

Come combattere le temperature tropicali in Europa

Di fronte a uno scenario destinato a ripetersi con frequenza crescente, l’ufficio europeo dell’Oms ha pubblicato la seconda edizione della guida dedicata agli Heat-Health Action Plans, i Piani d’azione per la salute durante le ondate di calore. Il documento rappresenta un aggiornamento sostanziale delle linee guida pubblicate nel 2008 e nasce dall’esigenza di trasformare le conoscenze scientifiche accumulate negli ultimi anni in strumenti operativi per governi, amministrazioni locali e sistemi sanitari.

Il punto di partenza è un dato che rende evidente la portata del problema: tra il 2020 e il 2024 oltre 200.000 persone sono morte in Europa a causa del caldo. Eppure, secondo gli esperti dell’Oms, una quota significativa di questi decessi legati al caldo estremo sarebbe stata evitabile attraverso misure preventive adeguate, sistemi di allerta efficaci e una migliore organizzazione dell’assistenza sanitaria.

La soluzione dell’Oms per sopravvivere al caldo estremo

La nuova guida propone un approccio integrato fondato su otto elementi fondamentali. Il primo riguarda la governance: ogni Paese dovrebbe dotarsi di un coordinamento stabile tra sanità pubblica, protezione civile, servizi meteorologici, enti locali e settore sociale. Le ondate di calore non possono infatti essere affrontate esclusivamente come emergenze meteorologiche, ma devono essere considerate vere e proprie crisi di salute pubblica.

Il secondo pilastro è rappresentato dai sistemi di allerta precoce. Le previsioni meteorologiche devono essere trasformate in avvisi comprensibili e tempestivi, capaci di raggiungere soprattutto le persone più vulnerabili. Non basta sapere che arriveranno temperature elevate: è necessario comunicare quali comportamenti adottare, quando modificare le attività quotidiane e come proteggere le categorie più fragili.

Come proteggere le persone maggiormente a rischio

Grande attenzione viene dedicata proprio alla protezione delle persone maggiormente esposte. Gli anziani, i malati cronici, chi assume alcuni farmaci, i bambini piccoli, le donne in gravidanza, le persone senza fissa dimora e i lavoratori esposti all’aperto rappresentano le categorie a più alto rischio. La guida invita le autorità sanitarie a identificarle preventivamente e ad attivare reti di sorveglianza e assistenza durante gli episodi di caldo intenso.

Un altro aspetto innovativo riguarda il coinvolgimento diretto del sistema sanitario. Ospedali, pronto soccorso, medici di medicina generale e servizi territoriali devono essere preparati ad affrontare un aumento delle richieste assistenziali. Il caldo estremo, infatti, non provoca soltanto colpi di calore, ma aggrava numerose patologie cardiovascolari, respiratorie e renali, aumentando significativamente la mortalità soprattutto nelle fasce di popolazione più anziane.

Comunicazione e pianificazione: quello su cui puntare

La guida sottolinea inoltre l’importanza della comunicazione del rischio. I messaggi devono essere semplici, coerenti e adattati ai diversi gruppi sociali. Raccomandazioni come bere regolarmente, evitare l’esposizione nelle ore più calde, mantenere freschi gli ambienti domestici e controllare quotidianamente le persone anziane che vivono sole possono salvare vite umane se diffuse in modo capillare.

Un capitolo specifico è dedicato alla pianificazione urbana. Le città rappresentano infatti i luoghi dove il rischio sanitario è maggiore a causa dell’effetto “isola di calore”, che mantiene elevate le temperature anche durante la notte. L’OMS raccomanda di aumentare le superfici verdi, utilizzare materiali riflettenti per edifici e strade, creare aree ombreggiate e predisporre spazi pubblici climatizzati dove la popolazione possa trovare sollievo durante gli episodi più estremi.

La guida insiste anche sulla necessità di raccogliere dati e valutare continuamente l’efficacia degli interventi. Monitorare ricoveri, mortalità, accessi ai pronto soccorso e funzionamento dei sistemi di allerta consente infatti di migliorare progressivamente i piani d’azione e adattarli alle caratteristiche di ciascun territorio.

Il caldo estremo non è più un’eccezione

Il messaggio di fondo è chiaro: il caldo estremo non rappresenta più un evento eccezionale, ma una nuova normalità con cui i sistemi sanitari dovranno convivere. Le ondate di calore che fino a pochi decenni fa si verificavano una volta ogni generazione stanno diventando fenomeni quasi annuali, alimentati dal cambiamento climatico. Per questo motivo l’OMS invita i governi a integrare stabilmente i Piani caldo-salute nelle strategie nazionali di adattamento climatico, superando la logica dell’intervento emergenziale.

La sfida non riguarda soltanto la gestione delle prossime estati, ma la capacità delle società europee di adattarsi a un clima profondamente diverso da quello per cui sono state progettate città, infrastrutture e servizi sanitari. Ridurre la mortalità da caldo significa investire nella prevenzione, nella pianificazione urbana, nell’informazione e nella resilienza dei sistemi sanitari. La nuova guida dell’OMS offre una roadmap concreta: la sua efficacia dipenderà ora dalla rapidità con cui istituzioni nazionali e amministrazioni locali sapranno trasformare queste raccomandazioni in azioni operative.