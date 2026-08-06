Le temperature elevate possono creare malori e avere un effetto negativo sull’organismo. Per evitare problemi è importante adottare la giusta alimentazione e bere molta acqua. Quando il caldo si fa intenso, infatti, il nostro corpo è sottoposto a uno sforzo maggiore per mantenere costante la temperatura corporea. La conseguenza è un aumento della sudorazione, con una perdita significativa di liquidi e sali minerali che, se non reintegrati correttamente, può favorire disidratazione, stanchezza e cali di pressione. Per affrontare al meglio le giornate più afose, l’Istituto Superiore di Sanità ha stilato una guida su cosa mangiare e bere. L’ISS raccomanda di privilegiare pasti leggeri, ricchi di acqua, vitamine e sali minerali, evitando invece alimenti troppo elaborati o ricchi di grassi. Anche la scelta delle bevande riveste un ruolo fondamentale: bere con regolarità durante tutta la giornata è uno dei comportamenti più efficaci per aiutare l’organismo a difendersi dal caldo.

Cosa mangiare per difendersi dal caldo

Durante i periodi di caldo intenso è consigliabile scegliere alimenti facilmente digeribili e naturalmente ricchi di acqua. Frutta e verdura di stagione rappresentano gli alleati principali: anguria, melone, pesche, albicocche, cetrioli, pomodori, zucchine e insalate aiutano infatti a reintegrare parte dei liquidi persi con la sudorazione e apportano vitamine e minerali utili al benessere dell’organismo.

Secondo le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità, anche i cereali integrali, i legumi e le proteine leggere come pesce, carni bianche e latticini freschi possono trovare spazio in un’alimentazione estiva equilibrata. Sono invece da limitare i piatti molto elaborati, i fritti e le preparazioni particolarmente ricche di grassi, che richiedono tempi di digestione più lunghi e possono aumentare la sensazione di pesantezza.

Un altro consiglio riguarda la distribuzione dei pasti. Meglio preferire porzioni moderate, consumate a orari regolari, evitando abbuffate soprattutto nelle ore più calde della giornata. Se si organizza un pranzo all’aperto, come quello di Ferragosto, è importante prestare attenzione anche alla corretta conservazione degli alimenti, mantenendo la catena del freddo per evitare il rischio di contaminazioni favorite dalle alte temperature.

Anche gli spuntini possono contribuire a mantenere una buona idratazione. Frutta fresca, yogurt e centrifugati preparati senza eccessi di zucchero rappresentano alternative leggere e adatte alle giornate più afose.

Perché il caldo fa male all’organismo e quanto bere

Quando la temperatura esterna aumenta, il corpo attiva diversi meccanismi per disperdere il calore, primo fra tutti la sudorazione. Attraverso il sudore, però, non si perdono soltanto acqua, ma anche sali minerali fondamentali per il corretto funzionamento dell’organismo. Se queste perdite non vengono compensate, possono comparire sintomi come affaticamento, debolezza, mal di testa, crampi muscolari e sensazione di vertigine.

Per questo motivo l’idratazione è uno degli aspetti più importanti durante le ondate di calore. L’Istituto Superiore di Sanità raccomanda di bere frequentemente nel corso della giornata, senza aspettare di avvertire la sete, che rappresenta già un segnale di iniziale disidratazione. L’acqua resta la bevanda migliore per reintegrare i liquidi persi, mentre è preferibile limitare il consumo di alcolici e di bevande particolarmente zuccherate, che possono contribuire a una maggiore perdita di liquidi o aumentare l’apporto calorico.

Anche tè, tisane fredde non zuccherate e altre bevande a basso contenuto di zuccheri possono contribuire all’idratazione quotidiana, purché vengano inserite all’interno di uno stile alimentare equilibrato. In presenza di attività fisica intensa o di esposizione prolungata al sole può essere necessario aumentare ulteriormente l’assunzione di liquidi, sempre seguendo le indicazioni del proprio medico in caso di particolari condizioni di salute.

Accanto a una corretta alimentazione e a una buona idratazione, gli esperti ricordano anche l’importanza di evitare l’esposizione diretta al sole nelle ore centrali della giornata, indossare abiti leggeri e mantenere gli ambienti il più possibile freschi. Piccole abitudini quotidiane che, insieme a una dieta ricca di frutta, verdura e acqua, possono aiutare l’organismo a sopportare meglio le temperature elevate e a ridurre il rischio di malori legati al caldo.