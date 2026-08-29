Con la fine di agosto torna uno dei fenomeni più comuni delle giornate estive: il termometro indica una temperatura, ma il nostro corpo sembra percepirne un’altra. È la cosiddetta temperatura percepita, o temperatura apparente, un valore che cerca di descrivere quanto il caldo risulti effettivamente gravoso per l’organismo. Non è quindi una seconda temperatura dell’aria, né un dato misurato direttamente dal termometro: è un indice elaborato combinando principalmente la temperatura dell’aria con l’umidità e, a seconda del metodo utilizzato, altri fattori ambientali.

Il Ministero della Salute sottolinea infatti che il rischio legato alle ondate di calore dipende non soltanto dalle temperature elevate, ma anche dalla loro durata e dalla presenza di tassi elevati di umidità.

Temperatura misurata e percepita

La temperatura reale, quella indicata nelle previsioni meteorologiche, rappresenta quella dell’aria misurata secondo condizioni e standard precisi. Se il termometro segna 32 °C, dunque, l’aria si trova effettivamente a quella temperatura.

La situazione cambia quando entra in gioco la fisiologia umana. Il nostro organismo deve mantenere relativamente stabile la propria temperatura interna e, quando l’ambiente diventa molto caldo, attiva diversi meccanismi per disperdere il calore. Uno dei principali è la sudorazione. È qui che nasce una parte importante della differenza tra temperatura misurata e percepita.

Perché il sudore raffredda il corpo

Sudare, da solo, non significa necessariamente raffreddarsi. Il raffreddamento avviene soprattutto quando il sudore evapora dalla superficie della pelle. Per trasformare l’acqua liquida in vapore è necessaria energia, che viene sottratta alla superficie corporea sotto forma di calore. Il risultato è una diminuzione della temperatura della pelle e, conseguentemente, un aiuto all’organismo nella dispersione del calore.

Quando però l’aria è molto umida, contiene già una grande quantità di vapore acqueo. Diventa quindi più difficile per altra acqua evaporare dalla pelle. Il sudore rimane più a lungo sul corpo, ma il suo effetto refrigerante diminuisce. È il motivo per cui 30 °C con un’umidità elevata possono risultare molto più pesanti di 30 °C in un ambiente secco.

Come viene calcolata la temperatura percepita

Non esiste un unico valore universale della temperatura percepita. Gli indici utilizzati possono essere costruiti con formule differenti e considerare variabili diverse. Uno degli approcci più conosciuti è l’indice di calore, che combina temperatura dell’aria e umidità relativa.

In Italia, nei sistemi di monitoraggio sanitario delle ondate di calore, viene utilizzata anche la temperatura apparente massima, un indicatore che considera temperatura dell’aria e umidità relativa e che viene associato a livelli di rischio per la salute.

Per questo, quando un’applicazione meteorologica scrive, per esempio, “32 °C, percepiti 37 °C”, non significa che da qualche parte esista un termometro che abbia registrato 37 °C. Vuol dire che, date determinate condizioni di temperatura e umidità, il corpo umano può sperimentare uno stress termico paragonabile, secondo l’indice utilizzato, a quello associato a una temperatura più elevata.

Come leggere davvero le previsioni

Per capire quanto farà caldo non basta quindi guardare il numero più grande visualizzato sull’app. È utile osservare almeno temperatura massima, umidità e andamento nelle diverse ore della giornata.

Un’attenzione particolare va riservata alle ore centrali: il Ministero della Salute raccomanda di evitare l’esposizione al caldo e al sole diretto nelle ore più calde, indicativamente tra le 11 e le 18, perché temperatura e umidità elevate possono provocare sintomi e aumentare i rischi per la salute.

Anche la notte conta. Se le temperature rimangono elevate per molte ore, il corpo dispone di meno tempo per recuperare. Le ondate di calore, infatti, non sono definite soltanto dal raggiungimento di temperature eccezionali, ma dalla persistenza di condizioni di caldo intenso.

La regola più semplice, dunque, è non confondere temperatura reale e temperatura percepita. La prima descrive l’ambiente; la seconda cerca di descrivere come quell’ambiente viene vissuto dal nostro organismo.

E, quando caldo e umidità aumentano contemporaneamente, il problema non è soltanto sentirsi più accaldati: il corpo può diventare meno efficiente nel disperdere il calore. È proprio per questo che, durante le giornate più afose, il dato da osservare non è soltanto quello del termometro, ma l’intero quadro meteorologico e il livello di rischio indicato dalle autorità sanitarie.