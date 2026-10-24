Un messaggio inviato nel cuore della notte, una richiesta d’aiuto rimasta senza risposta per sette ore e una donna ritrovata ai piedi di una parete rocciosa, dopo una caduta. È la vicenda avvenuta il 17 ottobre 2026 nei pressi di Calistoga, in California, dove una donna è stata recuperata in elicottero dagli uomini dello sceriffo della contea di Sonoma. Alle 3:30 del mattino aveva scritto a un’amica per avvertirla di essere rimasta bloccata su una scogliera, ma il messaggio è stato letto soltanto intorno alle 10:30. Nel frattempo, la donna sarebbe precipitata, finendo in un corso d’acqua sottostante. L’amica ha immediatamente avvisato le autorità e sono partite le operazioni di ricerca.

California, precipita da una scogliera: salvata con l’elicottero

A far scattare i soccorsi è stata un’amica della donna, che ha letto soltanto alle 10:30 il messaggio ricevuto durante la notte. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, la situazione era cambiata: la donna non si trovava più sulla parete dalla quale aveva chiesto aiuto, ma in un corso d’acqua sottostante. È stata recuperata e trasportata in ospedale in elicottero.

Il messaggio inviato alle 3:30 e letto soltanto sette ore dopo

La vicenda è cominciata nel cuore della notte, quando la donna si è trovata in difficoltà in un’area naturale nei dintorni di Calistoga. Alle 3:30 del mattino ha inviato un messaggio a un’amica, spiegando di essere rimasta bloccata su una parete rocciosa. Non è chiaro come fosse arrivata in quel punto, né da quanto tempo si trovasse nella zona.

La richiesta d’aiuto, però, non ha ricevuto una risposta immediata. L’amica non ha visto il messaggio durante la notte e lo ha letto soltanto intorno alle 10:30. Tra l’invio e la lettura sono trascorse circa sette ore, un intervallo durante il quale le condizioni della donna sono cambiate drasticamente. Appena si è accorta della richiesta, l’amica ha contattato la polizia per segnalare l’emergenza.

La donna precipita dalla parete e finisce in un torrente

Quando sono state avviate le ricerche, i soccorritori hanno dovuto individuare la posizione della donna in un territorio caratterizzato da pareti rocciose e corsi d’acqua. La situazione si è rivelata più grave di quanto lasciasse immaginare il messaggio inviato durante la notte.

La donna era infatti precipitata dalla parete sulla quale aveva segnalato di essere bloccata, finendo in un torrente sottostante. Secondo le informazioni diffuse, la caduta sarebbe avvenuta nell’intervallo compreso tra le 3:30 e le 10:30. Non è stato però precisato il momento esatto dell’incidente, né sono state fornite informazioni sull’altezza della parete o sulle circostanze che avrebbero provocato la caduta.

Gli equipaggi dello sceriffo della contea di Sonoma hanno quindi raggiunto l’area con un elicottero, individuando la donna vicino al corso d’acqua. L’intervento ha consentito di recuperarla e trasferirla verso una struttura ospedaliera.

Il salvataggio in elicottero e il messaggio d’aiuto

Le immagini documentano l’intervento dell’equipaggio aereo dello Sonoma County Sheriff’s Office, impegnato nelle operazioni di soccorso. Il filmato mostra l’elicottero avvicinarsi alla zona in cui si trova la donna, nei pressi del torrente.

L’impiego di un mezzo aereo è particolarmente importante quando le persone da soccorrere si trovano in aree difficili da raggiungere attraverso i normali percorsi terrestri. Pareti ripide, vegetazione e corsi d’acqua possono infatti complicare l’accesso delle squadre di emergenza, rendendo necessario l’intervento di personale specializzato.

Interventi simili vengono effettuati anche in Italia: un esempio è il salvataggio in elicottero di due escursionisti rimasti bloccati su una parete rocciosa nel Cuneese: in quell’occasione, i Vigili del Fuoco hanno utilizzato un elicottero per raggiungere e recuperare le persone in difficoltà.

Purtroppo, inviare un messaggio a un conoscente non garantisce che la richiesta venga ricevuta tempestivamente, soprattutto durante la notte o quando il destinatario non sta controllando il telefono. In caso di pericolo immediato, quando le condizioni lo consentono, è preferibile contattare direttamente i numeri di emergenza, comunicando la propria posizione e la natura del problema. Anche la localizzazione può essere decisiva per consentire ai soccorritori di raggiungere rapidamente una persona in difficoltà. Lo dimostra un altro intervento, nel quale quattro escursionisti sono stati individuati grazie alla posizione condivisa tramite un’app di messaggistica e recuperati in elicottero. In quel caso, le informazioni sulla localizzazione hanno aiutato i soccorritori a raggiungere il gruppo. Nel caso della donna soccorsa in California, invece, non è stato chiarito se avesse condiviso la propria posizione o se avesse tentato di contattare direttamente i servizi di emergenza.

Video tratto da: KameraOne