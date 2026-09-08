Callum Smith, il pilota senza braccia che gareggia a 180 km/h sterzando con i piedi

Callum Smith, 23 anni, è nato senza braccia ma ha già raggiunto alla guida velocità superiori a 180 km/h utilizzando una piastra di sterzo personalizzata azionata con i piedi: il suo piede sinistro sterza tramite la piastra e il suo piede destro aziona l’acceleratore e il freno.

Callum ha firmato il suo primo contratto da pilota con il Team BRIT – l’unica scuderia agonistica al mondo composta interamente da piloti con disabilità – mentre insegue un posto alla 24 Ore di Le Mans. “Sarò la prima persona a gareggiare senza braccia, il primo in assoluto”, ha dichiarato speranzoso il pilota.

L’obiettivo della scuderia è partecipare alla 24 Ore di Le Mans con una formazione composta interamente da piloti con disabilità: insieme a Callum dovrebbe gareggiare anche Harvey Phillips, 21 anni, di Louth, nel Lincolnshire, che ha subito una quadrupla amputazione.

Harvey ha perso parte di entrambe le gambe, il braccio destro fino al gomito e le dita e i pollici della mano sinistra a causa di una meningite contratta all’età di nove mesi, e guida utilizzando una leva per accelerare e frenare e una coppa stampata in 3D fissata al braccio destro per sterzare.

Video tratto da: IPA / KameraOne