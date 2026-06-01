In questi giorni Callum Turner è finito al centro dell’attenzione per la love story con Dua Lipa: secondo quanto divulgato da diversi media, infatti, la popstar e l’attore britannico si sono uniti in matrimonio con una cerimonia civile molto riservata a Londra, con pochissimi presenti. Dopo il primo “sì”, l’attenzione si è spostata sulla Sicilia: Palermo si prepara infatti a ospitare un lungo weekend di festeggiamenti, dal 5 al 7 giugno 2026, tra location storiche, ospiti internazionali e un piano anti-paparazzi costruito nei minimi dettagli.

Il nome di Turner, già noto agli appassionati di cinema e serie tv, ora è diventato familiare anche al pubblico più pop. Alle spalle ha una carriera iniziata lontano dai riflettori del gossip e cresciuta tra set britannici, produzioni hollywoodiane e ruoli sempre più importanti.

Chi è Callum Turner

Callum Robilliard Turner è nato a Londra il 15 febbraio 1990. Prima di affermarsi come attore, ha lavorato anche come modello, costruendo un’immagine elegante e riconoscibile che lo ha accompagnato anche nel mondo del cinema. Il suo percorso artistico è cominciato con ruoli in produzioni britanniche, dove ha iniziato a farsi notare per un tipo di recitazione spesso definita asciutta, intensa, poco esibita.

Il grande pubblico ha imparato a conoscerlo soprattutto grazie alla saga di Animali fantastici, spin-off del mondo di Harry Potter, in cui interpreta Theseus Scamander, fratello maggiore di Newt Scamander. Un ruolo che gli ha dato visibilità internazionale e lo ha portato dentro uno degli universi cinematografici più amati degli ultimi anni.

La carriera tra cinema e serie tv

Turner non è rimasto legato a un solo genere: nel corso della carriera ha alternato cinema, televisione e produzioni d’autore. Tra i suoi lavori più citati ci sono Queen and Country, The Only Living Boy in New York, Emma, The Boys in the Boat e la serie Masters of the Air, produzione Apple TV+ ambientata durante la Seconda guerra mondiale.

Proprio Masters of the Air ha contribuito a rafforzare il suo profilo internazionale: nella serie interpreta il maggiore John “Bucky” Egan, un ruolo fisico e drammatico che lo ha portato a un pubblico ancora più ampio. È anche per questa crescita che il suo nome è stato accostato, nelle indiscrezioni della stampa, al futuro di James Bond: un’ipotesi non ufficiale, ma sufficiente a far capire quanto il suo profilo sia oggi osservato dall’industria.

La storia con Dua Lipa

La relazione tra Callum Turner e Dua Lipa è diventata pubblica nel 2024, quando i due sono stati avvistati insieme e hanno iniziato a comparire sempre più spesso come coppia. Da quel momento, il rapporto è cresciuto lontano dagli eccessi dell’esposizione continua, pur restando molto seguito dai fan.

Dua Lipa, star globale della musica pop, e Turner hanno costruito una coppia capace di attirare attenzione in modo naturale: lei abituata ai palchi e alle copertine, lui più riservato ma sempre più presente nei grandi eventi internazionali. Il matrimonio civile a Londra ha preceduto la grande festa italiana, pensata come un evento più ampio e scenografico.

Cosa sappiamo delle nozze in Sicilia

Secondo il Corriere della Sera, Palermo sarebbe pronta ad accogliere circa 300 invitati per tre giorni di festa. Tra i luoghi citati ci sono Palazzo Gangi, celebre anche per il legame con Il Gattopardo di Luchino Visconti, Villa Igiea e Villa Valguarnera, a Bagheria. La macchina organizzativa sarebbe blindatissima, con accordi di riservatezza, strade controllate e grande attenzione a evitare foto e video non autorizzati.

A rendere tutto ancora più scenografico ci sarebbero anche i dettagli di stile: si parla di numerosi cambi d’abito per Dua Lipa e di ospiti del mondo della musica, della moda e del cinema. Nomi come Donatella Versace, Mark Ronson, Charli XCX, Olivia Dean e altri circolano nelle ricostruzioni della stampa, anche se la lista definitiva resta coperta dal riserbo.

Perché Palermo

Dua Lipa aveva già mostrato pubblicamente il suo legame con la città di Palermo, anche attraverso immagini condivise sui social durante un viaggio in Sicilia con Turner. A rendere il rapporto ancora più curioso c’è anche l’episodio della maglia rosanero del Palermo calcio, indossata dalla cantante durante una campagna pubblicitaria.