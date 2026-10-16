L’Italia punta a diventare uno dei Paesi promotori dell’ora legale permanente in Europa. Una risoluzione presentata alla Camera il 15 ottobre 2026 mira a impegnare il Governo a rilanciare il negoziato europeo per eliminare il cambio stagionale dell’ora e mantenere le lancette sempre un’ora avanti rispetto all’orario solare. L’obiettivo è superare un sistema obsoleto, con possibili vantaggi per i consumi energetici, le attività economiche e la vita quotidiana.

L’iniziativa arriva al termine di un’indagine conoscitiva avviata dalla Commissione Attività produttive della Camera nel marzo 2026. Il documento conclusivo è stato approvato all’unanimità il primo ottobre. A sostenere la proposta sono la Società italiana di medicina ambientale e Consumerismo No Profit, promotori di una petizione online che ha raccolto quasi 360mila firme, secondo quanto riferito dagli organizzatori.

Ora legale permanente, quanto si risparmierebbe

Uno degli argomenti principali a favore dell’abolizione del cambio dell’ora riguarda il risparmio energetico. Secondo le stime di Terna riportate nell’indagine parlamentare a marzo, i sette mesi di ora legale previsti nel 2026 avrebbero consentito di risparmiare circa 302 milioni di kilowattora. Mantenendo lo stesso orario anche durante l’inverno, si sarebbero potuti aggiungere altri 160 milioni di kilowattora, per un totale di circa 462 milioni all’anno.

Il beneficio economico complessivo stimato per il 2026 sarebbe arrivato a circa 120 milioni di euro, considerando il costo medio dell’elettricità utilizzato nelle elaborazioni. Si tratta di una cifra significativa, anche se il risparmio effettivo dipenderebbe poi dalle abitudini di consumo e dall’evoluzione dei prezzi energetici.

I risultati storici confermano l’impatto dell’attuale sistema: secondo Terna, dal 2004 al 2025 l’ora legale ha permesso di risparmiare oltre 12 miliardi di kilowattora, per un beneficio economico stimato in circa 2,3 miliardi di euro.

I vantaggi e i possibili effetti sulla salute

Oltre alle bollette, l’ora legale permanente potrebbe favorire il commercio, il turismo, la ristorazione e le attività all’aperto, grazie a una maggiore disponibilità di luce nel tardo pomeriggio. Non mancano, tuttavia, le criticità.

Mantenerla anche in inverno non allungherebbe le giornate, ma sposterebbe un’ora di luce dal mattino alla sera. A Milano, tuttavia, al solstizio d’inverno il sole sorgerebbe intorno alle 9. Questo potrebbe rendere più difficile l’inizio della giornata per studenti e lavoratori.

Ecco perché gli esperti si dividono sugli effetti biologici. Alcuni specialisti sottolineano l’importanza della luce mattutina per regolare il ritmo circadiano e favorire il sonno, sostenendo la preferenza per l’ora solare permanente. Per questo la proposta prevede di monitorare gli effetti sanitari, energetici ed economico-sociali di un eventuale cambiamento.

La decisione dipende dall’Europa

La riforma non è imminente. Nel 2019 il Parlamento europeo aveva approvato una proposta per abolire il cambio stagionale, lasciando ai singoli Stati la scelta dell’orario permanente. Il negoziato si è però bloccato in Consiglio, soprattutto per le difficoltà di coordinare le decisioni nazionali ed evitare differenze di orario che potrebbero complicare trasporti e attività economiche.

La risoluzione italiana punta quindi a riaprire il confronto con Bruxelles e a valutare anche una sperimentazione europea. Fino a quando non sarà raggiunto un accordo e modificata la normativa vigente, resterà in vigore il sistema attuale.

Per il momento, dunque, il cambio d’ora non viene abolito. L’obiettivo dell’iniziativa parlamentare è avviare un percorso che consenta di valutare se mantenere l’ora legale tutto l’anno possa rappresentare una soluzione conveniente per il Paese.