Il ricovero di Papa Leone XIV al Policlinico Gemelli di Roma, dove il Pontefice è stato sottoposto a un intervento chirurgico al polmone per l’asportazione di un tumore, ha riportato l’attenzione sulle procedure che regolano il funzionamento della Santa Sede nei momenti di particolare delicatezza. In questo contesto, una delle figure che suscita maggiore interesse è quella del camerlengo, il cardinale al quale spettano compiti specifici durante la cosiddetta Sede vacante.

Nonostante le notizie che arrivano dalla Santa Sede siano incoraggianti e ci si auguri di vedere di nuovo il Santo Padre affacciarsi su piazza San Pietro a rassicurare i fedeli, è fondamentale che alcuni doveri vengano adempiuti e che ci si prepari a ogni evenienza.

Ecco allora che potrebbe subentrare una figura che si deve attenere a norme precise del diritto canonico e che si occupa della gestione dei beni e dei diritti temporali della Santa Sede nel periodo che intercorre tra la fine di un pontificato e l’elezione del successore. È tuttavia necessario distinguere le sue funzioni da quelle di un eventuale sostituto del Pontefice: il camerlengo non assume automaticamente il governo della Chiesa quando il Papa è malato o ricoverato in ospedale.

Chi è il camerlengo e chi ricopre oggi l’incarico

Il camerlengo di Santa Romana Chiesa è un cardinale nominato dal Papa. Il suo ufficio è legato alla Camera Apostolica, organismo della Curia romana che svolge le funzioni previste dalla normativa durante la vacanza della Sede apostolica.

L’incarico è attualmente ricoperto dal cardinale Kevin Farrell, nominato da Papa Francesco nel febbraio 2019. Tra le sue responsabilità rientrano la tutela e l’amministrazione dei beni temporali della Santa Sede quando il pontificato termina e la preparazione delle attività necessarie per la transizione istituzionale.

Il camerlengo opera con l’assistenza di tre cardinali, individuati secondo le procedure stabilite dalla normativa vaticana. Il suo lavoro è sottoposto a regole specifiche e non gli attribuisce una potestà generale sulla Chiesa cattolica.

Quando subentra il camerlengo e perché

Il camerlengo entra nelle sue funzioni legate alla Sede vacante quando il pontificato termina per morte del Papa o in seguito a una rinuncia validamente divenuta efficace. Non sono quindi il ricovero ospedaliero, una malattia o la sospensione degli impegni pubblici a determinare il passaggio alle procedure previste per la vacanza della Sede apostolica.

La distinzione è importante anche nel caso di Leone XIV. Le condizioni di salute del Pontefice, per quanto possano richiedere un ricovero e un periodo di riposo, non comportano di per sé il trasferimento dei suoi poteri. L’ordinamento canonico non prevede un automatico passaggio delle prerogative papali al camerlengo in caso di incapacità temporanea.

L’impedimento per malattia, a riguardo, è regolato da norme per cui il cardinale camerlengo, quando il Papa è in viaggio o assente, amministra i beni temporali (e questo è il caso che potrebbe essere più simile alla situazione di un Pontefice costretto in ospedale). Ben più pesante il suo ruolo in caso di decesso: allora ha il compito di presiedere la sede vacante fino all’elezione del successore.

Quando si verifica la Sede vacante il camerlengo svolge le attività che gli sono attribuite dalla costituzione apostolica Universi Dominici Gregis, promulgata da Giovanni Paolo II nel 1996 e successivamente modificata. Il suo compito è assicurare la continuità amministrativa per gli aspetti di propria competenza e tutelare i beni della Santa Sede fino all’elezione del nuovo Pontefice.

Che cosa fa dopo la morte del Pontefice

La normativa assegna al camerlengo una serie di responsabilità operative. Tra queste figura l’accertamento ufficiale della morte del Papa, alla presenza delle autorità ecclesiastiche indicate dalle disposizioni vigenti. Spetta inoltre al cardinale adottare le misure previste per la custodia degli ambienti pontifici e dei palazzi interessati, oltre a occuparsi degli aspetti amministrativi.

Il camerlengo contribuisce anche all’organizzazione delle attività legate alle esequie, nel rispetto delle disposizioni applicabili e delle eventuali volontà espresse dal Pontefice. Nell’esercizio delle sue funzioni deve attenersi ai limiti stabiliti dalla legge della Chiesa e alle procedure che coinvolgono il Collegio cardinalizio.

Non diventa, dunque, un nuovo Papa né può esercitare liberamente tutte le prerogative del predecessore. Il governo della Chiesa durante la Sede vacante è affidato al Collegio dei cardinali, ma con poteri circoscritti agli affari ordinari e a quelli indifferibili, oltre che alla preparazione dell’elezione. Le decisioni riservate al Pontefice restano invece di competenza del futuro Papa.

Il rapporto con il conclave

Il camerlengo svolge un ruolo importante anche nella fase che precede l’elezione del nuovo Pontefice. Partecipa alle attività previste per la Sede vacante e collabora, nell’ambito delle proprie attribuzioni, con gli altri cardinali coinvolti nella gestione della transizione.

Il conclave è l’assemblea dei cardinali elettori chiamata a scegliere il successore del Papa. La sua convocazione e il suo svolgimento seguono procedure distinte, stabilite dalla normativa vaticana. Il camerlengo non sceglie autonomamente il nuovo Pontefice e non dispone di un potere esclusivo sull’elezione.

La funzione principale del suo ufficio è quindi garantire che, durante il passaggio tra due pontificati, la gestione dei beni e degli aspetti amministrativi della Santa Sede avvenga secondo regole definite. Un compito che diventa centrale soltanto quando si verifica effettivamente la vacanza della Sede apostolica.