Un viaggio in autostrada può trasformarsi in pochi istanti in una situazione decisamente pericolosa. È quello che è successo in Cina, dove un camion ha perso una delle sue ruote mentre era in movimento. Il pneumatico, una volta staccatosi dal mezzo, ha continuato a correre lungo la carreggiata, rischiando di provocare un incidente. A immortalare la scena è stata una dashcam, che ha ripreso una sequenza tanto insolita quanto preoccupante.

Camion perde un suo componente per strada: tragedia sfiorata

L’episodio è avvenuto il 9 ottobre 2026 nella provincia cinese del Sichuan. Nel filmato, condiviso online dall’account @DurianRoyalFruit, si vede un grosso camion rosso con pianale viaggiare lungo l’autostrada. Tutto sembra procedere normalmente, fino a quando una delle ruote posteriori si stacca improvvisamente dal veicolo.

Il pneumatico si mette così a rotolare autonomamente sulla strada, mentre il camion prosegue la sua corsa. Dalle immagini sembra che il conducente non si accorga subito di quanto accaduto. Nel frattempo, la ruota attraversa la carreggiata e finisce per raggiungere un’altra sezione della strada, dove comincia a rimbalzare contro le barriere laterali.

La scena è particolarmente rischiosa: un oggetto di quelle dimensioni che si muove senza controllo può diventare un ostacolo imprevedibile per chiunque si trovi a passare in quel momento. Gli automobilisti che sopraggiungono potrebbero non avere il tempo necessario per evitarlo, con conseguenze potenzialmente gravi.

Il video mostra la ruota continuare a muoversi e a cambiare direzione dopo gli urti con le barriere. Non sono disponibili ulteriori dettagli sulle cause del distacco né su eventuali danni o feriti, ma sembra che la ruota non abbia provocato conseguenze. La sequenza, tuttavia, rende evidente quanto un guasto apparentemente circoscritto possa trasformarsi in un pericolo per l’intera circolazione.

A rendere il filmato ancora più curioso è stato il commento ironico dell’autore, che ha paragonato la ruota in fuga a un bambino che si allontana, richiamando la canzone Where Did My Baby Go di John Legend. Una battuta che contrasta con la pericolosità della situazione ripresa dalla dashcam.