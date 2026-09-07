Camion si ferma sui binari: l'impatto col treno è devastante

Un camion è stato investito da un treno Intercity delle Ferrovie dello Stato della Polonia dopo essere entrato in un passaggio a livello mentre le barriere si stavano abbassando.

Le immagini delle telecamere di sorveglianza mostrano il camion arancione entrare nel passaggio a livello e fermarsi con il rimorchio sui binari. Le barriere continuano ad abbassarsi all’avvicinarsi del treno. Il treno si schianta contro il rimorchio, spargendo detriti sulla carreggiata e sull’erba.

Dopo l’impatto, alcune carrozze passeggeri di colore argento e verde attraversano il passaggio a livello, mentre una barriera rimane abbassata. La PLK SA ha dichiarato che alcuni testimoni hanno segnalato all’autista di abbattere la barriera e lasciare il passaggio a livello, ma questi non ha obbedito.

Il macchinista del treno è stato trasportato in ospedale per alcune ferite non gravi, mentre l’autista del camion e i passeggeri sono rimasti illesi. A bordo del treno si trovavano circa 250-300 passeggeri.

La collisione ha danneggiato l’infrastruttura ferroviaria e la locomotiva, mentre il binario 1 della tratta Pruszcz Gdański–Gdańsk Południowy è stato danneggiato. Il traffico è stato fortemente limitato per ore, con i treni deviati via Gdańsk Olszynka.

Il servizio ferroviario a pieno regime è stato ripristinato solo diverse ore dopo l’incidente. L’interruzione ha causato ritardi complessivi per 17.598 minuti, pari a oltre 293 ore, a 204 treni passeggeri. Trenta treni sono stati cancellati su tratti del loro percorso e 45 sono stati deviati.

PLK SA ha stimato i costi di riparazione delle infrastrutture in circa 32.400 euro e ha dichiarato che avrebbe richiesto il rimborso al responsabile: nel frattempo sono stati restituiti i soldi ai passeggieri vittime dei ritardi.

Video tratto da: IPA / KameraOne