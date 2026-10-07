Camminare non è soltanto un modo semplice per mantenersi in movimento: una passeggiata regolare può avere effetti positivi anche sul cervello, contribuendo a migliorare attenzione, memoria, orientamento e umore. E, soprattutto quando viene praticata nel verde, può aiutare a ridurre lo stress e la tendenza a rimuginare. A sostenerlo sono diversi studi scientifici.

Cosa succede al cervello quando camminiamo

Camminare aumenta l’attivazione di alcune aree cerebrali, tra cui la corteccia prefrontale, coinvolta nella concentrazione e nell’organizzazione del pensiero. Il movimento può quindi favorire una maggiore attenzione e una migliore capacità di rimanere concentrati. L’effetto può risultare particolarmente evidente negli anziani e quando alla camminata si associa un’attività cognitiva, per esempio parlare o orientarsi in un ambiente nuovo.

Il movimento interessa inoltre strutture del cervello legate alla memoria e all’orientamento spaziale, come ippocampo e corteccia entorinale. La pratica regolare dell’attività fisica può sostenere queste funzioni e, più in generale, la salute cognitiva. Una recente umbrella review – un tipo di ricerca scientifica che riunisce e analizza i risultati di numerose revisioni sistematiche e meta-analisi già pubblicate su uno stesso argomento – ha analizzato 133 revisioni sistematiche e oltre 2.700 studi randomizzati. Ha trovato benefici dell’esercizio sulla cognizione generale, sulla memoria e sulle funzioni esecutive.

Camminare aiuta anche a combattere lo stress

Uno degli aspetti più interessanti riguarda il rapporto tra camminata e benessere mentale. Passeggiare in un parco o in un bosco può favorire il rilassamento, migliorare l’umore e ridurre i pensieri negativi. Una camminata di circa un’ora nella natura è stata associata anche a cambiamenti misurabili nell’ippocampo, una regione coinvolta nella memoria e nella regolazione dello stress.

Non significa che una passeggiata possa sostituire una terapia in presenza di un disturbo d’ansia o di depressione. L’evidenza scientifica, però, mostra che l’attività fisica regolare contribuisce alla salute mentale. L’Oms indica infatti anche la camminata tra le attività associate a benefici sul benessere psicologico e alla riduzione dei sintomi di ansia e depressione.

Meglio camminare nel verde?

L’ambiente sembra avere un ruolo. Anche una passeggiata in città richiede attenzione e stimola il cervello, ma gli spazi immersi nella natura possono favorire maggiormente il rilassamento e ridurre il carico di stress. Il contatto con il verde, quindi, può aggiungere alla componente fisica dell’attività una dimensione psicologica particolarmente utile quando si attraversano periodi di stress.

Non è necessario trasformare la passeggiata in un allenamento intenso. Sono sufficienti circa 30 minuti di camminata al giorno, preferibilmente in un parco o lungo un percorso naturale. Più in generale, l’Oms raccomanda agli adulti almeno 150-300 minuti di attività aerobica moderata alla settimana. Anche quantità inferiori, però, rappresentano un punto di partenza utile per chi è sedentario: l’indicazione è aumentare gradualmente movimento, durata e intensità.

Camminare, dunque, può essere una strategia semplice e accessibile per prendersi cura contemporaneamente del corpo e della mente. La scienza non parla di una soluzione miracolosa, ma di un’abitudine quotidiana capace di sostenere la salute cerebrale, favorire la concentrazione e contribuire a gestire meglio lo stress. E bastano un paio di scarpe comode e la scelta di uscire di casa per iniziare.