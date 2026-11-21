Trascorrere una notte all’aperto, immersi nella natura, è per molti il modo migliore per staccare dalla quotidianità. Ma c’è chi decide di spingersi decisamente oltre, trasformando una semplice esperienza di campeggio in un’avventura da brividi. È quello che hanno fatto due escursionisti in viaggio negli Stati Uniti, protagonisti di un’impresa decisamente fuori dal comune: dormire sospesi a centinaia di piedi dal terreno, sopra un profondo canyon.

Il campeggio sospesi nel vuoto

I protagonisti della vicenda sono due escursionisti che, il 16 novembre 2026, hanno deciso di organizzare un pernottamento decisamente insolito durante il loro viaggio. Invece di cercare un posto tranquillo dove montare una tenda, hanno scelto di trascorrere la notte sopra un canyon, utilizzando una particolare struttura sospesa chiamata Space Net. Si tratta di una sorta di amaca realizzata con una rete intrecciata a mano, pensata per creare una superficie sulla quale potersi sdraiare e rilassare, pur rimanendo completamente sospesi in aria.

La struttura era collocata sul vuoto e, secondo quanto raccontato dagli stessi protagonisti, la distanza dal fondo del canyon era di diverse centinaia di piedi. Un’altezza che rende immediatamente l’idea della particolarità dell’impresa. Nelle immagini diffuse online si vede la rete sospesa tra le pareti rocciose, con i due avventurieri che hanno scelto di trascorrere lì la notte, circondati dal paesaggio naturale dello Utah. Una scena che potrebbe mettere in difficoltà anche gli amanti delle altezze e che restituisce perfettamente il senso di vertigine di un campeggio così particolare.

Il video è stato pubblicato attraverso ViralHog, con il contributo di Sylvan Christensen, che ha raccontato di aver realizzato e utilizzato la rete per il pernottamento.

Il canyon nello Utah

La particolare avventura si è svolta a Moab, nello Stato dello Utah, una località statunitense conosciuta per i suoi paesaggi rocciosi, le formazioni naturali e gli immensi canyon. Si tratta di un territorio molto frequentato dagli appassionati di attività all’aria aperta, che qui possono dedicarsi a escursioni, arrampicate e numerose esperienze a contatto con la natura.

Il paesaggio di Moab è caratterizzato da enormi pareti di roccia, profondi avvallamenti e scenari che sembrano quasi appartenere a un altro pianeta. Non sorprende quindi che proprio in questa zona gli escursionisti abbiano deciso di sperimentare una forma di campeggio così particolare. La possibilità di osservare il canyon dall’alto, senza avere una superficie solida sotto i piedi, rende infatti l’esperienza ancora più spettacolare.

La Space Net utilizzata per il pernottamento rappresenta l’elemento più curioso dell’intera vicenda. Nonostante l’aspetto insolito, l’idea è quella di creare uno spazio sospeso nel quale trascorrere del tempo e godersi il panorama da una prospettiva completamente diversa. Resta comunque un’attività estrema, che richiede competenze specifiche e attrezzature adeguate: non certo un’esperienza da improvvisare durante una normale gita.

Tra paesaggi mozzafiato e altezze vertiginose, i due escursionisti hanno quindi trasformato una notte nello Utah in un’avventura fuori dall’ordinario. Un campeggio decisamente diverso dal solito, che dimostra fino a che punto alcuni appassionati siano disposti a spingersi pur di vivere un’esperienza indimenticabile.

Video tratto da: Sylvan Slacks via ViralHog/Ipa/KameraOne