L’intelligenza artificiale entra anche nel campo della geologia. Un algoritmo di intelligenza artificiale, basato su una rete neurale profonda, è riuscito a individuare quattro volte più sismi ai Campi Flegrei tra il 2022 e il 2024 di quanti ne erano stati rilevati dai sismologi nello stesso periodo. I risultati dell’algoritmo sono descritti in un articolo pubblicato sulla rivista Science, e firmato da un gruppo di sismologi dell’Università di Stanford, dell’Osservatorio Vesuviano dell’INGV e dell’Università di Napoli Federico II.

I dettagli svelati dall’AI

Tra il 2022 e il 2024 i sismologi hanno rilevato ai Campi Flegrei circa 12 mila terremoti. L’algoritmo di intelligenza artificiale, rianalizzando i dati raccolti dalla rete di monitoraggio sismico ne ha individuati 54 mila nello stesso periodo.

L’AI è stata anche in grado di identificare con maggiore precisione la posizione delle faglie che li hanno generati, tracciando una mappa dettagliata del sottosuolo della caldera. Come riporta Scienzainrete, l’algoritmo ha fatto emergere una struttura di faglie disposte ad anello lungo il bordo della zona risorgente della caldera e due faglie, lunghe qualche chilometro, che convergono sotto il centro di Pozzuoli.

Le faglie si sarebbero attivate a profondità comprese tra 2 e 4 chilometri circa. Questo risultato, secondo gli autori, contribuisce a sostanziare l’ipotesi secondo cui non ci sia stata risalita di magma dalla camera magmatica profonda, posta a circa 7-8 chilometri, verso la superficie.

La lunghezza delle faglie osservate dall’intelligenza artificiale permette anche di stimare il loro potenziale in termini di magnitudo in quanto più è lunga una faglia più è grande il terremoto che può generare. Gli autori hanno osservato che le faglie da cui hanno avuto origine le scosse più forti nel 2023, con magnitudo superiore a 4, erano già ben visibili in tutta la loro estensione prima che questi eventi si verificassero.

L’AI permetterebbe di avere una conoscenza minuziosa delle faglie che può servire per individuare le zone a maggiore rischio e intervenire per ridurne la vulnerabilità.

Come funziona l’algoritmo AI

L’algoritmo di intelligenza artificiale per studiare i terremoti è stato sviluppato nel 2019 da Greg Beroza, sismologo dell’Università di Stanford e tra gli autori dello studio.

Il sistema si chiama PhaseNet ed è stato allenato a riconoscere onde sismiche nei dati grezzi raccolti in 30 anni dai sismografi della California settentrionale. Nell’area tra Oklahoma e Kansas, dove la rete sismica è molto meno fitta che in California, PhaseNet aveva individuato un numero di terremoti venti volte maggiore rispetto a quello dei sismologi.

La rete neurale profonda riesce a riconoscere terremoti anche estremamente deboli o che si sovrappongono tra loro e che tendono a sfuggire all’analisi manuale.

Per l’analisi sull’attività sismica ai Campi Flegrei, PhaseNet è stata adattata con una breve fase di allenamento. I ricercatori ritengono che la sismicità nella zona di Napoli sia dovuta a un aumento della pressione nelle rocce dello strato più superficiale della crosta terrestre, che si manifesta con un lento, ma costante, sollevamento della porzione centrale della caldera vulcanica. È quindi diversa rispetto ai terremoti di origine tettonica che si verificano, per esempio, in California.

I buoni risultati ottenuti grazie a PhaseNet hanno fatto in modo che l’algoritmo di intelligenza artificiale venisse intergrato nell’analisi quotidiana dei dati raccolti dall’Osservatorio Vesuviano. Questa tecnologia potrebbe rivelarsi utile per migliorare la gestione del rischio sismico nella zona.