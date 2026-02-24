Si è alzato il sipario sulla 76ª edizione del Festival di Sanremo, che andrà in onda da martedì 24 fino a sabato 28 febbraio 2026. Alla guida della kermesse ci sono Carlo Conti e Laura Pausini, affiancati nella prima serata da un ospite d’eccezione, la star turca Can Yaman. Come da tradizione, l’arrivo degli ospiti più attesi accende subito la curiosità del pubblico e scatena l’entusiasmo dei fan. Quest’anno, però, l’attenzione mediatica si è concentrata in modo particolare sull’attore turco che è amatissimo anche in Italia e che è pronto a misurarsi con un palcoscenico tosto come quello del Festival.

Per Sanremo tutto deve essere tutto perfetto: cosa ha richiesto

Nonostante lo status da divo internazionale, Can Yaman non avrebbe avanzato pretese da star capricciosa. Anzi, le indiscrezioni parlano di richieste estremamente semplici come noci pecan, acqua e caffè. Tre elementi essenziali, quasi spartani, che raccontano più la concentrazione di un attore alle prese con una prova importante che il lusso di un vip. Per Yaman, infatti, si tratta della prima esperienza alla conduzione di un grande evento live televisivo, e non di uno qualunque. Sanremo è da sempre uno dei programmi più seguiti e commentati della televisione italiana, dove ogni dettaglio viene analizzato e amplificato dai social. In questo contesto, la preparazione mentale conta almeno quanto l’immagine. Le sue richieste minimaliste sembrano quindi il segnale di un approccio professionale e focalizzato, più che di un atteggiamento da Star.

Dove alloggia Can Yaman durante il Festival

Se le richieste sono state contenute, la questione dell’alloggio è invece diventata quasi un’operazione di sicurezza. L’attore ha cercato fino all’ultimo di mantenere il massimo riserbo sull’hotel scelto, temendo l’assalto dei fan pronti a presidiare ogni possibile ingresso. Secondo delle voci, però, l’attore turco risiederà presso il Grand Hotel del Mare di Bordighera, una struttura elegante ma lontana dal caos del centro di Sanremo. Una soluzione strategica, pensata proprio per garantire privacy e tranquillità durante i giorni del Festival. Yaman sarebbe atterrato a Nizza con un volo proveniente da Madrid, dove si trovava per altri impegni professionali, per poi raggiungere discretamente la Riviera ligure. Un arrivo quasi “in incognito” che non ha però smorzato l’entusiasmo del pubblico, già in fermento per la sua presenza sul palco dell’Ariston.

Perché l’attore turco parla così bene l’italiano

Uno degli aspetti che più colpiscono il pubblico italiano è la straordinaria padronanza della nostra lingua da parte di Can Yaman. Il suo italiano fluente non è frutto di un apprendimento recente, ma di un percorso iniziato molti anni fa. L’attore ha infatti frequentato per cinque anni il Liceo Italiano di Istanbul, dove diverse materie venivano insegnate direttamente nella nostra lingua. Questo tipo di formazione gli ha permesso di sviluppare una competenza solida e naturale, lontana dall’italiano scolastico o macchinoso che spesso si sente in televisione. A ciò si aggiunge una forte predisposizione personale per le lingue straniere, incoraggiata fin da giovane dalla madre, che desiderava per lui una formazione internazionale. Oltre all’italiano, Yaman parla turco, inglese, tedesco e spagnolo, dimostrando un talento linguistico non comune. Una capacità che, sul palco di Sanremo, si trasforma in un bel vantaggio, ovvero quello di saper comunicare col pubblico con spontaneità e sicurezza.