Una passeggiata come tante si è trasformata in una scena surreale nel cuore di Ottawa, in Canada. Un uomo stava camminando nei pressi di un incrocio molto frequentato quando è stato improvvisamente preso di mira da due tacchini. E non si trattava di animali in fuga o disorientati: secondo quanto mostrano le immagini, infatti, i due volatili lo hanno seguito con insistenza, accorciando rapidamente le distanze.

Il video, girato il 19 febbraio, documenta l’intera sequenza. L’uomo attraversa sulle strisce pedonali mentre il traffico è regolarmente in movimento. Dietro di lui, i tacchini avanzano senza esitazioni, mantenendo la traiettoria e puntando direttamente verso di lui. La scena, ripresa da un’auto ferma al semaforo, restituisce un’immagine quasi grottesca ma concreta: due animali di grandi dimensioni che inseguono un passante, nel pieno centro urbano.

La fuga e il rifugio nell’auto di uno sconosciuto

La situazione si è fatta più tesa quando i tacchini hanno continuato a seguirlo anche dopo l’attraversamento. A quel punto l’uomo ha cercato una via di fuga immediata. La soluzione è arrivata da un automobilista di passaggio: l’uomo è riuscito ad aprire la portiera di un veicolo fermo e a salire all’interno per mettersi al riparo.

Nel frattempo i due animali non si sono fermati. Le immagini mostrano i tacchini avvicinarsi all’auto e beccare la portiera, come se tentassero di proseguire l’attacco. Solo dopo alcuni istanti la situazione si è normalizzata. L’episodio non ha provocato feriti, ma ha attirato l’attenzione per la dinamica insolita e per l’insistenza degli animali.

Perché i tacchini possono diventare così aggressivi?

Nel freddo Nord America i tacchini selvatici sono presenti anche in contesti urbani e suburbani. Con l’espansione delle città e la progressiva adattabilità di alcune specie, non è raro che questi animali si muovano tra quartieri residenziali, parcheggi e aree verdi cittadine.

Il comportamento aggressivo può emergere in determinati periodi dell’anno, in particolare durante la stagione riproduttiva, quando i maschi diventano più territoriali. In questi casi possono interpretare la presenza umana come una minaccia o reagire a movimenti che percepiscono come provocazioni. La loro mole – un esemplare adulto può superare i 7-8 chili – rende l’interazione potenzialmente intimidatoria, anche se raramente pericolosa in modo grave.

Animali selvatici in città: un fenomeno in crescita

Il Canada non è dunque soltanto la terra di avvistamenti di strani iceberg: l’episodio di Ottawa riguarda molte città nordamericane: la crescente presenza di fauna selvatica negli spazi urbani. Non solo tacchini, ma anche cervi, coyote e procioni vengono sempre più spesso avvistati in prossimità di strade trafficate e zone commerciali.

Le cause possono essere diverse: disponibilità di cibo, riduzione dei predatori naturali e adattamento progressivo agli ambienti antropizzati. Questo comporta una maggiore probabilità di incontri ravvicinati con le persone. Cosa fare, allora, se si è vittima di un attacco di questo genere? Le autorità locali, in casi simili, invitano a mantenere la calma, evitare movimenti bruschi e non provocare gli animali, lasciando loro spazio per allontanarsi.