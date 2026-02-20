Cane addestrato a lasciare sacchetto rifiuti per eludere videosorveglianza a Catania

Un cane con un sacchetto dei rifiuti percorre via Pulacara, nel rione San Giorgio di Catania, e poi abbandona la spazzatura in una piccola aerea trasformata in discarica abusiva: lo hanno scoperto al Comune quando hanno visionato le immagini della telecamera istallata per scoprire chi abbandona illegalmente i rifiuti.

Dai filmati si vede un cagnolino portare in bocca un sacchetto di rifiuti e depositarlo in strada. E non è stato un caso episodico, ma per due giorni di fila. Per il Comune di Catania sarebbe una tecnica adoperata dal proprietario del cagnolino per buttare illegalmente i rifiuti senza essere ripreso dalla telecamera.

A renderlo noto il Comune di Catania che ha pubblicato sulla sua pagina Facebook i due video dei momenti in questione e il commento “l’ingegno non può mai diventare un alibi per l’inciviltà“.